'모레노 감독 보고 있나' 이강인 41초 만에 맨유 박살, 환상 기점 패스...아틀레티코 2-0 완승

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인의 아틀레티코 마드리드가 맨체스터 유나이티드를 제압했다.

아틀레티코는 14일(한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 맨유와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 2차전에서 2대0으로 승리했다.

이강인은 4-4-2 포메이션에서 훌리안 알바레즈와 함께 투톱으로 선발 출전했다. 이강인은 40초 만에 사고를 쳤다. 크리스티안 로메로가 최후방에서 단번에 이강인에게 연결했다. 리산드로 마르티네스가 이강인을 견제했지만 이강인은 밀리지 않았다. 공을 받은 이강인은 단번에 알렉스 바에나에게 찔러줬다.

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이강인의 미친 패스에 맨유 수비진이 한번에 무너졌고, 바에나의 패스를 받은 파블로 바리오스의 슈팅이 맨유 골망을 흔들었다. 경기 시작하자마자 터진 이강인의 천재성이었다.

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지난 A매치 기간 막바지 발목 부상을 호소했던 이강인의 모습은 더 이상 없었다. 전반 11분에는 우측에서 공을 받아 순식간에 수비수 3명을 끌고 다닌 후 알바레즈에게 좋은 패스를 넣어주기도 했다. 이강인은 종종 2선까지 내려와 전환 패스도 적절하게 넣어줬다.

맨유도 반격했다. 전반 24분 브라이언 음뵈모가 브루노 페르난데스와 원투패스를 주고받은 뒤 날린 슈팅은 얀 오블락 선방에 막혔다. 아틀레티코는 전반 27분 알렉스 그리말도의 환상적인 프리킥이 골대를 강타하면서 아쉬움을 삼켰다.

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1-0으로 앞서가던 아틀레티코가 간격을 벌리는 것처럼 보였다. 전반 43분 맨유는 페널티박스 안으로 들어온 아틀레티코 공격에 우왕좌왕했다. 뒤로 빠져있던 조니 카르도소가 강력한 중거리 슈팅으로 득점에 성공했다. 하지만 온필드 리뷰 후 득점은 취소됐다.

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후반에도 아틀레티코가 우세한 경기를 펼쳤다. 후반 9분 바리오스가 맨유 중원을 홀로 흔들었다. 반대편에서 침투한 알바레즈를 향해 완벽한 패스를 찔러줬다. 알바레즈의 슈팅은 골대를 강타했다. 이강인은 후반 15분 바리오스와 교체 아웃됐다.

맨유의 희망은 후반 29분에 더 작아졌다. 레니 요로가 조너선 데이비드와 경합하는 과정에서 파울을 범했다. 온필드 리뷰 후 주심은 요로에게 완벽한 기회를 저지했다는 이유로 퇴장을 줬다.

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10명의 맨유는 곧바로 실점했다. 후반 33분 아틀레티코의 역습, 데이비드의 슈팅이 골키퍼에 막혔지만 세컨드볼을 루크먼이 마무리했다. 그대로 아틀레티코가 승리했다. 5연승을 달렸다. 반면 맨유는 UCL에서도 무너지면서 마이클 캐릭의 입지가 더욱 흔들리게 됐다.