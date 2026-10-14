'韓 차세대 센터백' 이한범 초대형 대형사고! '이탈리아 최강' 인터밀란 제압 대이변,...브뤼헤 4-3 승리

축구 국가대표팀 오픈트레이닝이 22일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열렸다. 이한범이 인터뷰를 하고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.22/

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[스포츠조선 김대식 기자]이한범의 클럽 브뤼헤가 대단한 이변을 일으켰다.

브뤼헤는 14일(한국시각) 이탈리아 밀라노의 스타디오 주세페 메아차에서 열린 인터밀란과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 2차전에서 4대3으로 승리했다. 2경기 만에 1승을 신고한 브뤼헤다.

이한범은 벤치에서 경기를 시작했다. 전반 30분 0의 균형이 깨졌다. 카를로 포브스가 페널티박스에서 반칙을 당해 페널티킥이 선언됐다. 니콜로 트레솔디가 키커로 나서 득점에 성공했다.

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인터밀란은 전반 44분 동점골을 터트렸다. 마르쿠스 튀람부터 시작된 간결한 역습이 페데리코 디마르코를 통해 리산드로 마르티네즈에게 전달됐다. 마르티네즈가 센터백과의 경합을 이겨내고 득점에 성공했다.

이한범은 후반 16분 교체로 투입됐다. 이한범이 경기장에 들어오자마자 브뤼헤가 다시 리드를 찾았다. 후반 17분 후방에서 포브스를 향해 패스가 투입됐다. 이때 요셉 마르티네즈가 나왔지만 포브스가 먼저 공을 터치했다. 트레솔디가 빈 골대에 밀어 넣으면서 브뤼헤가 앞서갔다.

AP연합뉴스

후반 26분 브뤼헤가 승기를 굳히기 시작했다. 오른쪽에서 카를로 포브스를 향해 크로스가 정확히 전달됐다. 포브스가 수비수를 제치고 달린 슈팅이 골키퍼에 막혔지만 세컨드볼을 트레솔디가 마무리하면서

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후반 31분 인터밀란이 격차를 좁혔다. 앙주-요안 보니가 왼쪽에서 중원에 있는 페타르 수치치를 향해 패스를 넣어줬다. 수치치를 견제하는 선수가 아무도 없어서 센터백 2명이 몸을 던졌다. 수치치의 슈팅이 골키퍼에 막혔지만 마르티네즈가 세컨드볼을 밀어 넣었다.

다시 달아난 브뤼헤다. 후반 43분 포브스가 로메오 베르만트를 향해 패스를 찔러줬다. 무게중심이 앞에 있던 인터밀란이라 베르만트의 단독 찬스, 가볍게 칩슛으로 쐐기골을 작렬했다.

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경기 종료 직전 인터밀란이 기적을 노렸다. 중원에서 보니를 향해 단번에 패스가 성공했다. 최후방에 남은 선수는 이한범 혼자였다. 이한범은 프란체스코 피오 에스포지토도 막아야했기에 보니를 향해 곧장 달려들 수 없었다. 보니가 페널티박스로 들어오자 이한범이 수비하러 이동했다. 하지만 이한범은 보니에게 단번에 뚫리고 말았고, 보니가 강력한 슈팅으로 골망을 흔들었다.

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브뤼헤가 이탈리아 최강팀인 인터밀란을 제압하면서 UCL에서 대이변을 만들었다. 이한범은 마지막 실점 과정에서 다소 아쉬웠지만 이외에는 무난한 활약을 보이며 팀 승리에 기여했다.