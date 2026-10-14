'환상적이다, 8분 동안 3골 대폭발' 술술 풀린 아스널, 팀버→에제→사카 연속골로 릴 3-0 대파..UCL 리그 페이즈 14연승 질주

Soccer Football - UEFA Champions League - Arsenal v Lille - Emirates Stadium, London, Britain - October 13, 2026 Arsenal's Bukayo Saka celebrates scoring their third goal with Myles Lewis-Skelly Action Images via Reuters/Matthew Childs TPX IMAGES OF THE DAY

TOPSHOT - Arsenal's English midfielder #07 Bukayo Saka scores the team's third goal during the UEFA Champions League, league phase football match between Arsenal and Lille at the Emirates Stadium in north London on October 13, 2026. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 아스널이 홈에서 프랑스 릴을 3골 차로 완파하며 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 14연승을 질주했다. 아스널은 후반 8분 동안 3골을 몰아치는 놀라운 집중력으로 승리했다.

아스널은 14일(한국시각)영국 런던 에미레이츠 스타디움에서 벌어진 릴과의 2026~2027시즌 챔피언스리그 리그 페이즈 2라운드 홈 경기서 유리안 팀버, 에베레치 에제, 부카요 사카의 연속골로 3대0 승리했다. 이번 시즌 챔피언스리그 2연승에다 지난 시즌까지 포함하면 리그 페이즈 14연승을 내달렸다.

TOPSHOT - Lille's Japanese striker #18 Ayase Ueda beats Arsenal's Brazilian defender #06 Gabriel Magalhaes to the ball to clear a corner during the UEFA Champions League, league phase football match between Arsenal and Lille at the Emirates Stadium in north London on October 13, 2026. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

아스널은 릴 상대로 경기를 완벽하게 지배했다. 전반은 아스널의 골결정력이 아쉬웠다. 팀버의 컷백에 이은 브루노 기마랑이스의 슈팅이 골대를 빗겨나갔다.

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릴은 전반에 일본 국가대표 공격수 우에다 아야세가 아스널 수문장 데이비드 라야를 뚫고 골망을 흔들었지만 득점 과정에서 하콘 하랄드손의 오프사이드가 선언돼 노골 처리됐다.

Arsenal's Spanish manager Mikel Arteta reacts ahead of the UEFA Champions League, league phase football match between Arsenal and Lille at the Emirates Stadium in north London on October 13, 2026. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

승부는 후반에 갈렸다. 아스널은 릴의 뒷공간을 계속해서 거세게 압박했고, 후반 19분 팀버의 환상적인 선제 결승골이 터졌다. 네덜란드 국가대표인 팀버는 노니 마두에케의 패스를 받아 트래핑한 뒤 절묘한 칩슛으로 상대 골망을 흔들었다. 기세가 오른 아스널은 3분 후 조커 사카의 크로스를 받아 에제가 논스톱 슈팅으로 두번째 골을 기록했다. 세번째 골은 4분 후 터졌다. 교체 선수 사카와 카이 하베르츠가 합작했다. 하베르츠의 크로스를 받아 사카가 마무리하며 릴의 추격 의지를 완전히 꺾었다. 사카는 순식간에 1골-1도움으로 팀의 3골 차 승리를 이끌었다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Arsenal v Lille - Emirates Stadium, London, Britain - October 13, 2026 Arsenal's Bukayo Saka celebrates scoring their third goal with Myles Lewis-Skelly and Declan Rice Action Images via Reuters/Matthew Childs

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미켈 아르테타 감독이 이끈 아스널은 최근 32차례의 조별리그 및 리그 페이즈 경기에서 단 2패(26승4무)만을 기록하는 놀라운 행보를 이어갔다. 반면 릴은 EPL 클럽과의 유럽 클럽 대항전 원정 경기에서 9연패의 부진을 이어갔다.

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아스널의 다음 일정은 19일 노팅엄과의 리그 원정 경기다. 아스널은 프리미어리그에선 5승1패로 선두 맨체스터 시티(6승)에 이어 리그 2위를 달리고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com