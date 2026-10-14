'6경기 단 3골' 그리운 '1070억' 히샬리송, 이적 실패 후 U-21에서 득점포 가동…토트넘, 정신 나간 공격력→데 제르비 "내 책임이 아냐"

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[스포츠조선 김성원 기자]천신만고 끝에 1부 잔류에 성공한 토트넘은 '폭풍 영입'을 통해 반전을 노렸다. 그러나 여전히 '혹한'이다.

토트넘은 새 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 단 1승도 신고하지 못했다. 6경기에서 3무3패(승점 3), 20개팀 가운데 19위에 위치했다. 강등권이다.

축구는 골로 말한다. 토트넘의 가장 큰 문제는 득점력 빈곤이다. 6경기에서 단 3골에 그쳤다. EPL '꼴찌'다. 영국의 'BBC'는 14일(이하 한국시각) '득점력 부족에 강등권까지 내몰린 토트넘의 6000만파운드짜리 공격수는 왜 U-21팀(21세 이하)에 머물러 있는 걸까'라고 지적했다.

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6000만파운드(약 1070억원) 공격수는 바로 히샬리송이다. 에버턴에서 토트넘으로 이적할 당시 히샬리송의 몸값이었다.

브라질 국가대표 출신인 그는 이날 U-21팀 경기에 출전해 수백 명의 팬 앞에서 득점을 기록했다. 리그2(4부) 팀을 상대로 강력한 하프 발리슛으로 골을 터트린 후 다소 민망한 기색을 보였다.

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히샬리송은 여름 이적시장 등록 마감전인 8월 23일 브렌트포드와 EPL 개막전에 유일하게 선발 출전했다. 하지만 토트넘은 0대3으로 완패했다. 그는 토트넘을 떠나겠다고 요청, 프리미어리그 25인 스쿼드에서 제외됐다.

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그러나 히샬리송이 원하는 이적은 성사되지 않았다. 친정팀 에버턴을 비롯해 브라질, 튀르키예 등의 클럽과 협상을 벌였지만 딱 맞는 조건을 찾지 못했다. 브라질 바스코 다 가마와 토트넘의 클럽 간 합의가 됐지만, 히샬리송이 개인 조건이 마음에 들지 않는다며 거부해 무산됐다.

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히샬리송의 잔류에 로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 폭발했다. 'BBC'는 '데 제르비 감독은 히샬리송을 25인 명단에서 제외한 결정은 자신이 내린 것이 아니라고 주장했다. 이는 이적시장마감 직전 에버턴으로 복귀하려던 그의 시도가 실패로 돌아간 데 따른 것'이라고 설명했다.

데 제르비 감독은 지난달 "히샬리송은 모든 것을 혼자 결정했다. 프리시즌 초반에 나와 이야기를 나누면서 팀을 떠나고 싶다는 뜻을 밝혔다"며 "나는 이 팀에서 뛰고 싶어하고, 자부심을 갖고 있는 올바른 열정을 가진 선수들만 남기고 싶다. 그 외 모든 문제와 관련된 사항은 내가 관여할 일도 아니고 내 업무도 아니다. 구단의 책임"이라고 강조했다.

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그리고 "내가 결정한 사항이 아니기 때문에 아무 말도 할 수 없다. 히샬리송은 시즌 초부터 매우 분명한 메시지를 전달해 왔다. 나는 그 메시지를 받아들였고, 더 이상 할 말이 없다"고 덧붙였다.

하지만 도미닉 솔란케의 부진에 히샬리송이 소환됐다. 솔란케는 10일 맨유전에서 '지각' EPL 마수걸이 골을 신고했다.

'BBC'는 '새 시즌 개막 후 단 6경기 만에 토트넘은 히샬리송을 등록하지 않은 결정을 벌써 후회하고 있을지도 모른다. 그는 지난 시즌 32경기에서 11골을 기록한 토트넘의 리그 최다 득점자'라며 '토트넘이 여름 이적시장에서 3억파운드를 들여 새로운 선수들을 영입했음에도 불구하고 공격진의 문제점을 간과하기는 어렵다'고 꼬집었다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com