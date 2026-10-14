"내려갈 줄도 알아야지, 네 모습 불편해" 루니, 옛 동료 호날두 격렬 비판…"메시 은퇴하는 날, 모든 게 잘못됐어"

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[스포츠조선 김성원 기자]잉글랜드 레전드 웨인 루니가 맨유 시절 동료였던 크리스티아누 호날두(알 나스르)를 공개 저격했다.

루니는 14일(이하 한국시각) '스틱 투 유나이티드'에 출연해 호날두의 기행에 거침없이 비판했다. 그는 "호날두를 봤을 때 내 생각은 '왜'였다. 그는 정말 훌륭한 선수인데, 마침 그날이 메시가 아르헨티나대표팀에서 은퇴하는 날이었다. 그런 식으로 포르투갈대표팀에서 빠져나와 그런 성명을 발표한 건, 모든 면에서 잘못된 행동이라고 생각한다"고 밝혔다.

'은퇴'를 잊은 호날두는 지난달 포르투갈대표팀에 소집됐다. 그는 지난달 25일 웨일스전에서 선발 출격했다. 그러나 사흘 뒤 열린 노르웨이와의 2차전에 결장했다. 벤치만 지키다 호출을 받지 못했다.

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팀 훈련에도 불참하면서 호르헤 헤수스 포르투갈대표팀 감독과의 갈등설이 확산됐다. 호날두는 헤수스 감독과 사우디아라비아 알 나스르에서 한 시즌을 함께 보냈다.

헤수스 감독이 2일 덴마크전을 앞두고 호날두를 선발로 기용하지 않을 것이라고 밝혔고, 몇 시간 뒤 충격적인 일이 벌어졌다. 호날두가 포루투갈대표팀을 떠났다. 포르투갈은 호날두 이슈에도 A매치 4연전에서 전승했다.

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루니는 "감독을 깎아내리고, 팀 동료들을 깎아내리는 건 정말 잘못된 일이었다. 포르투갈축구협회까지 깎아내리다니"라며 탄식한 후 "축구 선수로서, 팀 동료로서, 그리고 감독으로서 모든 것이 잘못됐다. 그런 모습을 보는 건 유쾌하지 않았다"고 강조했다.

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그리고 "정말 안타까운 게 뭔지 아느냐. 모든 선수에게 닥치는 일이다. 국가대표팀도, 축구 선수 생활도 언젠가는 끝내야 한다. 안타깝게도 그는 그 상황에 잘 대처하지 못하고 있고, 그런 모습을 보는 게 점점 불편해지고 있다"고 덧붙였다.

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호날두는 헤수스 감독이 자신과의 약속을 지키지 않았다고 주장했다. 그는 "헤수스 감독이 나를 노르웨이전에 출전시키지 않음으로 첫 번째로 약속을 어겼고, 경기 뒤 언론 인터뷰에서 나를 향해 보여준 공격적인 말을 통해 두 번째로 약속을 지키지 않았다"고 했다.

그는 이어 "감독이 약속을 지키지 않았다. 경기가 끝난 뒤 팬들에게 인사하러 가지 않았다. 인사하지 않은 행동은 내 책임이고 그러지 말았어야 했다. 경기가 끝나고 이틀 뒤 감독과 대화를 나눴고, 감독이 기자회견을 통해 내가 노르웨이전에 나서지 않았던 상황을 진실하게 말하기로 합의했지만 오히려 합의를 깨고 나를 공격했다"고 설명했다.

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포르투갈축구협회는 대표팀을 무단 이탈한 호날두에게 '잠정 출전 정지' 징계를 내렸다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com