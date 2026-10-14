김민재 아쉬운 수비+올리세 미친 퇴장...콤파니 극대노 "전적으로 우리 잘못, 계속 실수 저지르고 있다"

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[스포츠조선 김대식 기자]빈센트 콤파니 바이에른 뮌헨 감독이 분노했다.

뮌헨은 14일 오전 4시(한국시각) 노르웨이 스타방에르의 SR-방크 아레나에서 열린 비킹과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 2차전에서 3대3으로 비겼다.

김민재가 선발로 복귀한 가운데, 뮌헨은 요나스 우르비히, 요나단 타, 요슈아 키미히, 톰 비숍, 내서니엘 브라운, 콘라드 라이머, 레나르트 칼, 마이클 올리세, 루이스 디아스, 해리 케인을 내보냈다.

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경기 시작 2분도 지나지 않아 실점한 뮌헨이다. 비킹의 코너킥에서 지아니 스텐스네스가 선제골을 터트렸다. 김민재를 비롯한 수비진의 다소 아쉬운 수비였다. 뮌헨이 빠르게 만회하기 위해 공격적으로 전진했다. 하지만 추가 실점이 나왔다. 전반 38분 비킹이 뮌헨 공격을 차단한 후 곧바로 역습을 전개했다. 피터 크리스텐센이 하프라인부터 질주해 득점에 성공했다.

분노한 콤파니 감독은 후반전 시작과 함께 3명을 교체했다. 후반 8분 라이머가 페널티킥을 얻어내 뮌헨은 반격을 시작했다. 케인이 키커로 나서 실수하지 않았다. 케인은 후반 15분 키미히의 크로스를 헤더로 마무리하면서 경기를 원점으로 돌렸다.

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뮌헨은 대역전극도 가능했다. 후반 20분 케인이 라이머에게 완벽한 패스를 찔러줬다. 라이머가 중앙으로 연결한 크로스를 디아스가 마무리하면서 뮌헨이 역전에 성공했다.

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이 역전승을 망친 선수는 올리세였다. 후반 28분 올리세는 상대 역습을 손으로 저지하다가 경고를 받았다. 경고를 받는 과정에서 공을 상대 선수 얼굴에 던졌다. 이를 바로 앞에서 보고 있던 주심이 그대로 두 번째 경고를 꺼내면서 퇴장을 당했다.

바이에른은 수비에 집중할 수밖에 없었지만 비킹은 포기하지 않았다. 후반 종료 직전 오른쪽에서 정확한 크로스가 올라오자 헤르멘 하우겐이 머리로 마무리했다. 승부는 그대로 마무리됐다.

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경기 후 콤파니 감독은 "전적으로 우리의 잘못이었다. 주말 경기 때와 마찬가지로 우리는 경기를 완벽히 주도하고 있었다. 경기력 측면에서 긍정적으로 볼 수 있는 부분들이 분명히 있었고, 전체적인 경기 품질도 그리 나쁘지 않았다. 하지만 우리는 지속적으로 집중력 결여로 인한 실수를 저지르고 있으며, 이러한 순간에 충분히 명리하게 판단하지 못하고 있다. 아우크스부르크전에서는 불과 8초 만에 실점했고, 오늘은 1분 35초 만에 실점했다. 그 상황에서 코너킥 이후 반드시 뒤에서부터 빌드업으로 공을 전개할 필요는 없었다. 차라리 롱볼을 택할 수도 있었을 것이다. 우리도 그 점을 알고 있었지만, 약간의 자만심이 개입되었다. 현재로서는 상대가 얻는 모든 기회가 골로 연결되는 것처럼 느껴진다"며 선수들을 질책했다.

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또한 "올리세는 상대의 도발에 항상 넘어가곤 하는 선수이지만, 그렇다고 그게 핑계가 될 수는 없다. 100% 그의 잘못이다. 본인도 그 사실을 잘 알고 있다. 팀의 경기력이 나쁘지 않았다고 생각하더라도, 개인 차원에서 그런 판단을 내린다면 그 경기를 이길 자격이 있다고 말할 수 없다. 일어나서는 안 될 실수를 저질렀기 때문에 우리는 승리할 자격이 없었다"며 올리세를 질책했다.