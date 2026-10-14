'국대 부진→손흥민 왕따 주동설' 억까를 실력으로 이겨낸 '韓 역대 최고의 테크니션' 이강인…해버지 박지성이 옳았다

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[스포츠조선 윤진만 기자]때아닌 루머에 둘러싸인 '천재 플레이메이커' 이강인(25·아틀레티코 마드리드)의 천재성은 어딜가지 않았다.

이강인은 14일(한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 맨유와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 2차전 홈 경기에서 투톱 공격수로 선발 출전해 61분을 뛰며 팀의 무실점 2대0 완승을 이끌었다. 지난달 리버풀과의 리그 페이즈 1차전에서 1대2 역전패한 아틀레티코는 2경기만에 첫 승을 신고하며 시즌 5연승 흐름을 이어갔다.

지난 10일 A매치 데이 이후에 처음 치른 경기인 데포르티보 알라베스와의 스페인 프리메라리가 8라운드(2대1 승)에서 후반 교체로 출전했던 이강인은 이날 61분간 왜 자신이 디에고 시메오네 아틀레티코 감독의 팀에서 주전 공격수로 기용되고, 왜 '전설' 앙투안 그리즈만(올랜도)의 7번 유니폼을 물려받았는지, 경기 전 '선배' 박지성이 왜 자신을 '한국 축구 역대 최고의 테크니션'이라고 극찬했는지를 실력으로 증명했다.

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이강인은 경기 시작 1분만에 센터서클에서 수비수의 전진패스를 안전하게 잡아둔 후 수비 뒷공간을 향해 달려가는 우고 바에나를 향해 공간 패스를 찔렀다. 페널티에어리어 라인 부근에서 공을 잡아 박스 안까지 침투한 바에나는 방향을 틀어 뒤따라온 맨유 수비수 듀오를 꼼짝 못하게 만든 뒤 반대쪽에 달려오는 미드필더 파블로 바리오스에게 패스를 찔렀다. 이를 바리오스가 논스톱 오른발 슛으로 연결, 골망을 흔들었다. 50초만의 '입장골'이었다.

이강인 맨유전 선제골 기점 패스 장면. 출처=중계화면 캡쳐

팀의 선제골 기점 역할을 한 이강인은 전반 11분엔 상대 진영 우측에서 공을 잡아 맨유 선수 두 명 사이를 파고드는 드리블로 새로운 득점 찬스를 직접 창출했다. 하지만 이강인의 패스를 받은 공격수 훌리안 알바레스가 박스 안에 있는 율리안 시메오네에게 패스를 찌르려는 시도가 차단되면서 공격이 무위에 그쳤다.

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이강인은 후반 16분 공격수 조너선 데이비드와 교체될 때까지 공수 진영과 우측, 가운데 지점을 종횡무진 누볐다. 슈팅 시도는 없었지만, 패스성공률 91%(32회 성공), 상대 진영 패스 성공률 92%(22회 성공), 키패스 1개, 지상경합 성공 3회, 리커버리 1회, 파울 1회, 피파울 2회 등을 기록했다. 통계업체 '소파스코어' 평점으론 네 명의 공격수(윙어 포함) 중 선제골을 어시스트한 바에나(7.2점) 다음으로 높은 6.7점을 기록했다.

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이강인 교체 후 후반 29분 맨유 수비수 레니 요로의 다이렉트 퇴장으로 수적 우위를 안은 아틀레티코는 34분 아데몰라 루크먼의 추가골로 2대0 승리했다.

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이강인은 이날 퍼포먼스로 크게 두 가지 메시지를 날렸다. 메시지 하나는 로베르트 모레노 대한민국 축구 A대표팀 임시감독에게로 향했다. 모레노 감독은 9~10월 통합 A매치 4연전에서 이강인에게 정통 날개에 가까운 롤을 맡겼다. 기동성이 강조되는 역할을 부여한 셈인데, 이강인은 측면에 갇혀 특유의 창의성을 발휘하지 못했다. 대표팀 주력으로 활용된 최근 몇 년간의 대표팀 경기 중 가장 부진한 나날을 보냈다.

이강인 맨유전 히트맵. 출처=소파스코어

이날 61분은 모레노 감독에겐 '힌트'가 될 수 있다. 시메오네 감독은 지난 여름 이적시장에서 영입한 이강인을 선발로 투입한 경기에서 빠짐없이 60분 전후 교체하고 있다. 체력 요인 때문으로 보인다. 또, 이강인을 4-4-2 포메이션의 투톱 위치에 세우고 주로 우측면 깊숙한 곳에 배치하지만, 중앙을 넘나드는 롤을 맡긴다. 여러모로 능력치를 최대한 활용하기 위한 아이디어를 쥐어 짜고 있다.

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설상가상 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(샬케) 등 96라인의 은퇴설로 정리되는 뒤숭숭한 대표팀 소집 일정을 마치고 소속팀으로 돌아온 이후로는 대표팀 주장 손흥민(LA FC)을 왕따시키는 주동자라는 때아닌 루머에 휩싸였다. 이강인이 96라인과 손을 잡고 손흥민을 대표팀 주장직에서 물러나게 하려고 했다는 루머였다. 온라인에선 근거없는 이야기가 걷잡을 수 없이 퍼졌다.

이강인측은 급기야 "현재 거론되는 일련의 내용들은 이강인과 무관하며, 사실무근임을 분명히 밝힌다. 허위사실 유포 및 명예훼손에 해당하는 게시물과 댓글에 대해 자료를 수집하고 있다. 사안에 따라 필요한 법적 절차를 진행할 것이며, 선수 보호를 위해 최선을 다하겠다"라고 강경 대응을 시사했다.

과거 '탁구게이트' 파동을 겪었던 이강인으로선 다시 상당한 심리적 데미지를 안았을 것으로 보이지만, 세계 최고의 축구 대회로 여겨지는 UCL에서 다시금 존재감을 발휘했다.

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출처=바이에른 뮌헨 인스타그램

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한편, '괴물 수비수' 김민재는 바이킹과의 원정 경기에서 센터백으로 선발 출전해 90분 풀타임을 뛰었지만 3대3 '충격무'를 피하지 못했다.

전반 38분만에 연속골을 내주며 0-2로 끌려간 뮌헨은 해리 케인의 멀티골과 루이스 디아스의 추가골로 3-2, 역전에 성공했다. 하지만 후반 28분 공격수 마이클 올리세가 상대 선수 얼굴에 공을 던지는 비신사적인 플레이로 누적 경고를 받아 퇴장 당한 뒤 후반 45분 극장 동점골을 내줬다.

뮌헨이 볼 점유율을 높게 가져간 경기에서 사실상 미드필더처럼 활약한 김민재는 90분 동안 리커버리 5개, 클리어링 2개, 태클 성공 1개, 지상경합 및 공중볼 경합 성공 2개 등을 기록했다. '소파스코어' 평점은 6.2점.

김민재의 '국대 파트너'인 이한범(클럽 브뤼헤)은 인터밀란 원정 경기에서 후반 16분 교체투입해 29분간 그라운드를 누비며 4대3 짜릿한 승리에 기여했다. 이한범 투입 당시 2-2 동점이었던 양상에서 브뤼헤의 니콜로 트레솔디와 로메오 베르망이 연속골을 터뜨렸다. 이한범은 공중볼 경합 성공률 100%(3회 성공), 인터셉트, 클리어링, 리커버리 각 2개를 기록하며 평점 6.1점을 받았다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com