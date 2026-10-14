이강인 날벼락도 이런 날벼락 없다...'명장' 시메오네 아틀레티코 미래 불투명 "재계약 협상 아직 없어"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인을 영입한 디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독의 미래는 확실하지 않다.

영국 디 애슬래틱은 13일(한국시각) '시메오네 감독의 역량은 그가 아틀레티코의 사령탑으로 부임한 지 약 15년 동안 경기장 안팎에서 클럽을 대대적으로 변모시키는 데 결정적인 역할을 해왔다. 이로써 그는 아틀레티코의 113년 역사상 가장 성공적인 감독이 되었다. 또한 약 1650만유로(약 247억원)의 연봉을 받는 것으로 알려진 그는 스페인 구단 내 최고 연봉자이며, 그의 계약은 이번 시즌을 끝으로 만료된다'고 보도했다.

시메오네 감독과 아틀레티코의 계약이 내년 6월에 만료되는 가운데, 아직까지 재계약 협상 테이블이 마련되지 않은 것으로 확인됐다. '그의 누이자 오랜 에이전트인 나탈리아와의 구체적인 연장 계약 협상은 아직 진행되지 않은 상태다. 아틀레티코 선수단 사정에 밝은 관계자는 이번 주 '선수들 사이에서 시메오네의 미래에 대한 이야기는 나오지 않고 있다'고 전했으며, 감독 측 관계자들 역시 취재 문의에 답을 사양했다'고 전했다.

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로이터연합뉴스

실제로 시메오네 감독은 지난 시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 우승을 차지했다면 팀을 떠날 수도 있었다고 한다. 디 애슬래틱과 인터뷰한 아틀레티코 주변의 일부 인물들은 지난 시즌 만약 팀이 챔피언스리그 우승을 차지했더라면 시메오네가 지휘봉을 놓았을지도 모른다고 말했다. 지난 4월 아스날과의 준결승전을 앞두고 그를 잘 아는 한 관계자는 "그렇게 되었다면 그의 사이클은 완벽히 마무리되었을 것"이라고 언급한 바 있다.

아직 재계약 협상이 이뤄지지 않았다고 해서, 시메오네 감독이 무조건 팀을 떠난다는 이야기는 아니다. 디 애슬래틱은 '오랜 기간 긴밀하게 협력하며 구축해 온 시메오네와 아틀레티코 수뇌부의 관계를 고려할 때 이는 전혀 이상한 일이 아니며, 감독의 입지가 위태롭다는 정황은 어디에서도 찾아볼 수 없다'면서도 '여전히 아틀레티코 벤치에 시메오네가 없는 모습을 떠올리기는 어렵다. 그는 수년에 걸쳐 많은 변화에 적응해 왔으며, 다시 한번 계약을 연장하는 것이 가장 유력한 시나리오로 보인다'며 재계약 가능성을 높게 점쳤다.

EPA연합뉴스

다만 '축구계에서 영원한 것은 없으며, 지난 5년간 트로피가 없었다는 점은 의미심장한 대목일 수 있다'고 덧붙였다. 분명 아틀레티코는 이제 우승에 대한 열망을 가진 팀이다. 언제나 레알 마드리드와 바르셀로나에 밀린 3위 팀이라는 입지에만 만족할 수 없다.

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아직 이별 정황은 포착되고 있지 않지만 시메오네 감독이 떠날 경우, 이강인의 미래에 상당히 영향을 줄 수밖에 없다. 아틀레티코 구단에서 이강인을 구단의 현재이자 미래로 점찍었지만 새 감독이 이강인을 원하지 않는다면 입지가 어떻게 될지 알 수 없는 노릇이다. 시메오네 감독이 이강인을 굉장히 이뻐하고 있기 때문에 시메오네 감독과 동행이 길어지는 게 이강인에게도 좋을 것이다.