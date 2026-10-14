일본 비상사태! "이강인 내 아들" 스승 아기레, 日 역대급 유망주 외면..."발렌시아 전력 외로 밀려나"

사진캡쳐=재팬풋볼

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[스포츠조선 김대식 기자]하비에르 아기레 발렌시아 감독이 일본 유망주를 외면하고 있다.

일본 매체 Qoly는 13일 '임시 감독 체제에서 후보 명단으로 밀려난 사토 류노스케는 일본 대표팀 일정을 조기 마무리하고, 아기레 신임 감독이 부임한 발렌시아로 조기 복귀했다. 아기레 감독은 전 일본 대표팀 사령탑 출신으로 쿠보 타케후사를 지도한 경험도 있는 인물이다. 사토의 조기 합류에 대해 아기레 감독은 긍정적인 평가를 남겼으나, 부임 첫 경기였던 라싱 산탄데르전에서 사토를 출전시키지 않았다. 이로써 사토는 3경기 연속으로 피치를 밟지 못했다'며 우려를 표했다.

2006년생 유망주인 사토는 일본 최고 유망주다. FC도쿄에서 성장한 그는 2025시즌 파지아노 오카야마로 임대를 떠나 잠재력을 터트리기 시작했다. 20살도 안된 유망주가 J1리그 구단 주전으로 출전해 28경기 6골-2도움을 기록하며 이름을 알렸다. 모리야스 하지메 일본 감독도 사토의 성장 가능성을 보고자 국가대표팀에 곧바로 선발했다.

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FC도쿄로 복귀한 뒤에도 활약은 계속됐다. 추춘제 전환을 위해 단축 시즌으로 운영한 리그에서 19경기 6골-1도움을 터트렸다. 2026년 북중미 월드컵 최종 명단에 발탁되지는 못했지만 사토는 일본 차세대 슈퍼스타가 될 재목이라는 걸 입증했다. 유럽에서도 관심이 집중됐고, 과거 이강인의 친정이었던 발렌시아가 그를 영입했다.

EPA연합뉴스

프리시즌부터 날아다니면서 발렌시아 내부에서도 사토를 향한 기대치가 커졌지만 정작 정규 시즌이 시작되자 유망주의 현실을 보여주고 있다. 프리시즌 활약상을 통해 리그 5경기 연속 출전 기회를 잡았다. 하지만 공격 포인트를 터트리지 못하면서 결국 벤치로 내려갔다. 팀 성적은 그대로 추락했고, 발렌시아는 최악의 출발을 보이자 감독 교체까지 진행했다.

스페인 매체 수페르 데포르테는 '발렌시아에서 전력 외로 밀려나는 모양새인 사토다. 이 일본인 선수는 최근 3경기에서 단 한 번도 출전 기회를 잡지 못했으며, 선발은 물론 로테이션 자원에서도 제외되어 있다. 대표팀 소집 일정을 조기 마무리하고 돌아온 보람도 없었던 셈'이라고 전했다.

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이어 '멕시코 출신 사령탑인 그가 사토를 호의적으로 평가하긴 했으나, 그 말이 곧바로 기용으로 이어지지는 않았다. 이 일본인 선수에게는 자신의 실력을 증명할 기회가 주어지지 않았는데, 윙어인 루이스 리오하가 부상으로 빠져 있던 상황을 감안하면 이러한 현상은 더욱 의미심장하다. 아기레 감독의 용병술은 적어도 첫 경기에서만큼은 사토가 공격진 내에서 최하위 서열에 놓여 있음을 명확히 보여주었다'고 덧붙였다.

아기레 감독은 지금의 이강인을 만들었다고 해도 과언이 아닐 정도로 이강인 성장에 큰 영향을 끼친 감독이다. 이강인을 자신의 아들이라고 부를 정도로 애정한다. 그러나 사토는 아직까지 아기레 감독의 마음에 들지 못한 모습이다.