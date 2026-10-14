[공식발표]"우리 엄지성 감히 누가 건드려" 韓 유럽파 향한 인종차별 충격 사태에 스완지 감독 '분노'…몸푸는 EOM 향한 상대팬의 모욕성 발언→경기 일시중단

출처=스완지시티 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 한국 축구에 금메달을 안긴 주역인 엄지성(24·스완지시티)이 소속팀으로 돌아가자마자 인종차별 피해를 당했다.

14일(한국시각), 영국 런던 더 덴에서 열린 밀월과 스완지의 2026~2027시즌 잉글랜드 챔피언십 10라운드 경기는 후반전 도중 약 7분간 갑자기 중단되었는데, 바로 엄지성을 향한 밀월 홈팬의 인종차별 행위 때문이었다.

비토르 마토스 스완지 감독은 1대0 승리한 경기를 마치고 "엄지성과 관련된 상황이었다. 주심은 이런 상황에 대한 규정 절차를 따랐으며 올바르게 대처했다. 밀월 구단 또한 절차가 원활히 진행되도록 적절한 조치를 취했다. 우리 모두 알다시피 이런 일이 설 자리는 없으며, 이런 상황이 결코 발생해서는 안된다"라고 말했다.

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'인디펜던트' 등 현지 매체 보도에 따르면, 후반 20분쯤 사이드라인 밖에서 교체 투입을 위해 몸을 푸는 엄지성이 한 관중으로부터 인종차별적 발언을 들었다는 신고가 접수되어 경기가 약 7분간 중단됐다.

사진제공=대한축구협회

출처=스완지시티 SNS

에드워드 덕워스 주심은 경기를 멈추고 벤치로 다가가 알렉스 닐 밀월 감독, 마토스 감독, 루빈 리카르도 대기심과 이야기를 나눴다. 덕워스 주심은 스완지 벤치 뒤쪽 관중석의 특정 구역을 손가락으로 가리키는 듯한 모습을 보였다. 경기가 재개되었을 때 인종차별적 구호에 대한 신고가 접수되었다는 안내 방송이 흘러나왔으며, 경찰이 CCTV를 통해 가해자를 식별하는 작업을 진행 중이라는 사실도 함께 공지됐다.

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엄지성은 인종차별 사건 여파인지 끝내 경기에 투입되지 않았고, 팀은 후반 45분 로날드의 극장골로 1대0 승리하며 4연승을 질주했다.

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스완지 입장에선 극장골로 승리했으니 기쁨이 가득해야 할 경기였으나, 불미스러운 사건으로 인해 빛이 바랬다. 밀월 구단은 공식 성명을 통해 "스완지 선수를 향한 개인의 차별적 발언 의혹 사건을 인지하고 있다. 우리 구단은 어떠한 형태의 차별적 발언에 대해서도 무관용 원칙을 고수하고 있다. 이러한 행위에 가담한 것으로 확인된 팬에겐 가능한 한 가장 강력한 조치를 취할 것"이라고 밝혔다.

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이어 "구단은 사실 관계를 파악하기 위해 관계 당국과 협력하고 있다"라고 덧붙였다.

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마토스 감독은 "엄지성은 영리한 선수다. 현재 상황을 달가워하지 않지만, 우리가 끝까지 그의 곁을 지키며 상황을 예의주시할 것임을 잘 알고 있을 것"이라며 "사태가 처리된 방식에는 만족하지만 이런 일이 발생했다는 사실은 정말 안타깝다"라고 말했다.

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광주FC 출신인 엄지성은 지난 2024년 7월 스완지 입단으로 유럽 진출의 꿈을 이뤘다. 적응 기간 없이 곧바로 첫 시즌부터 활약하기 시작한 엄지성은 올 시즌 챔피언십 7경기에 출전해 2골을 기록 중이다. 아시안게임 차출 전엔 두 경기 연속 1골 1도움을 기록하는 원맨쇼로 주가를 드높이고 있었다. 컨디션이 회복되는대로 다시금 주전 윙어 자리를 되찾을 것으로 기대된다.

스완지는 100년만에 최고의 시즌 초반 성적을 기록하고 있다. 10경기에서 7승 2무 1패 승점 23점을 몰아따며 2위 미들즈브러(승점 21)를 2점차로 따돌리고 선두를 달리고 있다. 엄지성의 대표팀 동료인 미드필더 백승호가 몸담은 버밍엄시티(승점 17)가 이날 프레스턴을 4대0으로 물리치고 2연승 및 4경기 연속 무패(3승1무)를 질주하며 3위로 올라섰다. A매치 데이 기간 중 부상을 당해 조기 소집해제된 백승호는 이날 부상으로 엔트리 제외됐다.

엄지성과 함께 아시안게임 금메달에 일조한 윙어 배준호(스토크시티)는 미들즈브러와 홈경기에 선발출전해 후반 23분 저스틴 데베니와 교체될 때까지 68분간 그라운드를 누볐으나, 팀의 2대3 패배를 막지 못했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

사진제공=대한축구협회