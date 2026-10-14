'충격' 지금 이강인 괴롭히는 거야? 귓구멍에 손가락 넣은 팀 동료…'댓글 테러'에도 멘털 甲→패스 한방에 '맨유 침몰'

사진=중계영상 캡처.

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee (R) warms up prior the UEFA Champions League, league phase, matchday 2, football match between Club Atletico de Madrid and Manchester United at the Metropolitano stadium in Madrid on October 13, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

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[스포츠조선 강우진 기자]아틀레티코 마드리드의 알렉스 바에나가 경기 중 이강인의 귀를 간지럽히는 장면이 화제가 되고 있다. 그만큼 이강인이 아틀레티코에서 동료들과 잘 어울리고 있다는 뜻이기도 하다. 최근 '손흥민 왕따설', '96라인 파벌설' 등으로 폭언과 욕설에 시달려야 했던 이강인은 강인한 정신력이 소유자였다. 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 경기에서 맨체스터 유나이티드를 상대로 맹활약하면서 일련의 논란에 전혀 개의치 않는 모습이었다.

이강인은 14일(한국 시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 2026~2027시즌 UEFA 챔피언스리그 리그 페이즈 2차전에서 선발 출장해 팀의 첫번째 골에 기여했다. 아틀레티코는 최종 스코어 2대0으로 맨유를 제압했다.

이강인. AP연합뉴스

아틀레티코는 경기가 시작하자마자 선제골을 터뜨렸다. 전반 1분 이강인 긴 패스로 한 번에 맨유 수비벽을 허물었다. 바에나는 패스를 받은 뒤 골문 안쪽으로 드리블을 이어간 뒤 반대편에서 달려드는 파블로 바리오스에게 공을 건넸다. 바리오스는 이를 침착하게 슈팅으로 연결했고, 공은 상대 수비에 굴절된 뒤 굴러서 골라인을 넘어갔다.

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AP연합뉴스

아틀레티코는 후반 29분 상대 수비수 레니 요로가 퇴장을 당하면서 승기를 잡았다. 후반 35분 조너선 데이비드의 슈팅이 골키퍼에 막히자 아제몰라 루크먼이 이를 밀어 넣으면서 쐐기골에 성공했다. 이강인은 이날 61분을 소화하면서 키패스 1회를 기록했다. 패스 성공률은 91%(35회 시도 32회 성공)에 달했다.

해당 경기 승리의 주역 바에나도 71분을 소화한 뒤 경기장을 빠져나왔다. 두 선수는 경기 종료 직전 벤치에서 장난을 치는 등 화기애애한 모습이었다. 바에나가 이강인의 귀를 새끼손가락으로 간지럽히는 장면이 카메라에 잡힌 것이다. 이강인도 바에나의 장난이 기분 나쁘지 않은 듯 미소를 띠었다.

알렉스 바에나. 로이터연합뉴스

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바에나는 UEFA 선정 경기 최우수선수(POTM)에 선정됐다. 바에나는 선제골을 어시스트했고, 슈팅 3회, 키패스 2회 등을 기록했다.

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바에나는 경기 후 이강인과의 호흡에 관해서 이야기했다. 선제골 장면에 대해 "나는 이강인을 잘 알고 있으며 그가 어떤 패스를 할 수 있는지에 대해서도 이해하고 있다"며 "이강인은 나를 정확하게 봤고, 우리는 상대 페널티박스 안에서 그런 장면을 만들어야 한다는 것을 인지하고 있었다"고 말했다.

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한편, 이강인은 국가대표 관련 논란으로 사회관계망서비스(SNS)에서 '댓글 테러'를 당하면서 속앓이를 했다. 근거 없는 추측성 글이 난무하면서 대표팀의 분위기를 해치는 주범으로 지목당한 것이다. 이같이 좋지 않은 상황 속에서도 소속팀에서 만점 활약을 펼치며 강인한 모습을 보였다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com