"문진희 심판위원장, 이임생, 이동국..." 21일 문체위 국감 증인X참고인 명단 나왔다[속보]

문체위, 국감 증인 등 출석 요구의 건 의결

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[스포츠조선 전영지 기자]대한민국 국회 문화체육관광위원회(이하 문체위) 2026년 체육단체 국정감사 증인, 참고인 명단을 확정했다.

국회 문체위는 21일 대한체육회, 대한장애인체육회, 국민체육진흥공단 등 7개 기관 국정감사를 앞두고 14일 여야 합의로 증인, 참고인을 채택했다.

이번에도 국민 여론과 정서를 반영, 축구계 증인, 참고인이 가장 많았다. 축구협회 운영 문제와 관련 김정배 전 대한축구협회 상근 부회장, 축구협회 운영 및 시스템 문제와 관련 이용수 대한축구협회장 대행, 문진희 전 대한축구협회 심판위원장, 국가대표 감독 선임 문제와 관련 이임생 전 대한축구협회 기술총괄이사가 증인 채택됐다. K리그 운영과 시스템 전반에 대한 국정감사도 강도 높게 진행될 것으로 보인다. 권오갑 한국프로축구연맹 총재, 이동국 용인FC 테크니컬 디렉터가 증인, 조연상 한국프로축구연맹 사무총장, 전태은 여주FC 코치가 참고인으로 채택됐다.

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이 밖에 박근찬 KBO사무총장이 KBO 운영 관련 참고인으로 채택됐고, 성 비위 논란이 있었던 이대제 대한족구협회장도 증인으로 국감장에 서게 됐다. 또 최근 한국마사회 재정난으로 인한 실업팀 폐지 논란과 관련 유병욱 한국마사회 홍보실장, 주짓수회 선수 징계 관련 채인묵 대한주짓주회 사무국장, 아이치-나고야아시안게임 선수단 운영 전반과 관련 이상현 선수단장(대한사이클연맹 회장), 경륜 경정 선수 합숙소 운영 관련 정윤건 한국경륜선수노조 위원장 등이 참고인으로 채택됐다.

장애인체육 쪽에선 연구용역 부정 수급, 임원 비위 의혹과 관련 최근 감사원 감사에서 적발된 정희영 서울시장애인체육회 부회장, 관리 감독 관련 권익태 서울시장애인체육회 사무처장이 증인으로 채택됐다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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