'이럴 수가' "김민재 대체 왜 그랬는지 모르겠다" 獨 폭탄 비난, 시즌 첫 UCL 선발 출전에서 고전...뮌헨도 3-3 무승부

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]김민재가 바이에른 뮌헨에서 올 시즌 첫 유럽챔피언스리그(UCL) 선발 경기를 소화했다. 다만 경기력은 인상적이지 못했다.

바이에른 뮌헨은 14일(한국시각) 노르웨이 스타방에르 리세 아레나에서 열린 비킹과의 2026~2027시즌 UCL 리그 페이즈 2차전에서 3대3 무승부를 거뒀다. 지난 1차전에서 보되/글림트를 5대0으로 꺾었던 바이에른은 2차전에서는 기세를 이어가지 못하며 연승에 실패했다. 비킹은 사상 첫 UCL 진출과 함께 바이에른을 상대로 홈에서 패배하지 않는 저력을 선보였다.

김민재는 경기 전부터 선발이 예상됐다. 바이에른은 지난 12일 원정에 참가할 선수들의 명단을 공식 발표했다. 김민재도 명단에 이름을 올렸다. 다욧 우파메카노, 요나단 타 등 핵심 수비수들은 모두 원정에 동행했다. 앞서 아우크스부르크전에서 타와 우파메카노가 풀타임을 소화하며 활약했기에, 이번 원정에서는 김민재의 선발 출전이 유력했다. 예상처럼 선발 명단에 올랐다. 타와 콘라트 라이머, 나다니엘 브라운이 김민재와 함께 수비진을 구성했다.

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로이터연합뉴스

하지만 김민재는 시즌 초반 보여준 단단한 모습을 이날 경기에선 보여주지 못했다. 첫 번째 실점 장면이 타격이었다. 경기 시작 후 2분 만에 비킹이 코너킥 상황에서 즐라트코 트리피치가 올린 공을 지아니 스텐스네스가 헤더로 연결해 골망을 흔들었다. 전반 38분에는 추가골까지 넣었다. 바이에른은 이후 3골을 연속해서 넣으며 경기를 뒤집었지만, 후반 종료 직전 크리스토페르 하우겐의 강력한 헤더에 실점하며 무승부에 그쳤다.

김민재는 이날 풀타임을 소화하며 태클 2회, 걷어내기 2회, 가로채기 1회, 볼 회수 5회, 공중볼 경합 성공 2회, 지상 경합 성공 2회 등을 기록했다. 총 76차례의 터치를 가져가 패스 64개 가운데 55개만을 성공시켰다. 86%의 성공률을 기록했다.

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독일 언론은 강하게 비판했다. 독일의 아벤트차이퉁은 김민재에게 평점 4점과 함께 '김민재는 첫 실점 장면에서 아예 헤더 경합을 위해 뛰지도 않았다. 왜 그랬는지는 모르겠다. 이후에는 패스 미스와 허술한 플레이, 볼 소유권 상실이 이어졌다'고 지적했다. 콤파니 감독 또한 이번 경기에 대한 실망감을 드러냈다. 콤파니는 "경기를 지배했음에도 집중력에서 실수가 나왔다. 현명하게 대처하지 못했다"고 평가했다.

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한편 바이에른은 오는 18일 홈에서 RB라이프치히를 상대로 3경기 만에 승리에 도전한다. 김민재 또한 리그에서 다시 경기력을 끌어올릴 수 있을지도 관심을 받을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com