시메오네 '오피셜' 작심 발언, 이강인만큼 소중하다...손흥민 동갑인데 빅클럽 핵심 "구단에 매우 중요한 선수"

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[스포츠조선 이현석 기자]디에고 시메오네 감독의 애제자인 이유가 있었다. 여전히 빅클럽의 핵심이다.

아틀레티코 마드리드는 14일(한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 맨체스터 유나이티드와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 2차전에서 2대0으로 승리했다. 지난 1차전 리버풀에 1대2로 패배했던 아틀레티코는 맨유를 잡아내며 UCL 분위기 반전에 성공했다.

이른 시점부터 아틀레티코가 리드를 잡았다. 전반 1분 이강인의 기점 패스를 시작으로, 알렉스 바에나의 패스를 파블로 바리오스가 마무리하며 선제골을 터트렸다. 다만 이후 쉽사리 추가골이 나오지 않았다. 전반 44분 조니 카르도소가 골망을 흔들었으나 비디오 판독 결과 취소됐다. 아틀레티코는 후반 34분에서야 아데몰라 루크먼의 추가골이 나오며 격차를 벌렸고, 2대0 승리를 챙겼다.

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이강인은 앞서 알라베스전에서는 교체로 출전해 활약했다. 발목 부상으로 우즈베키스탄과의 A매치에서도 45분 출전에 그쳤기에 소속팀에서도 관리가 이뤄졌다. 이날 경기 공격포인트는 없었지만, 전방에서 분투하는 모습을 보이며 팀 승리에 일조했다.

경기 후 시메오네 감독은 "우리가 경기를 잘 시작할 수 있어서 운이 좋았다"며 "상대가 강하게 압박할 것이라는 점을 잘 알고 있었지만, 우리가 중요한 기회를 만들 수 있을 것이라고 봤다. 상대 측면을 공략해 경기를 풀어갔다. 우리와 상대 모두 기회를 만들었지만, 전반적으로 우리가 더 나은 경기를 펼쳤다고 본다. 항상 공격적인 기회를 가져가려고 노력했다"고 했다.

사진=X 캡처

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시메오네 감독은 단 한 명의 공백을 직접 언급했다. 바로 코케였다. 1992년생, 빅클럽 주전으로 활약하기에 적지 않은 나이지만, 여전히 아틀레티코의 중심인 코케는 이날 경기에 나설 수 없었다. 최근 모친상을 당하며 명단 제외됐다. 아틀레티코 선수들도 득점 이후 코케의 이름이 적힌 유니폼을 들어올리며 진심 어린 추모를 보이기도 했다.

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시메오네는 "코케는 우리 구단에 매우 중요한 선수다. 그가 없어 모두에게 힘든 순간이었다. 코케에게는 든든한 가족이 있고, 우리는 오늘 그의 심정을 함께 나눴다. 훌륭한 가족의 응원이 있다면 코케는 슬픔을 이겨낼 수 있을 것이다"고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com