이강인에게 탈탈 털린 '왕년의 강호' 맨유 "우린 정말 형편없어" 셀프비판 등장…선수 입에서 "단장, 제발 영입 좀 해달라"→파장 일파만파

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[스포츠조선 윤진만 기자]이강인 소속팀 아틀레티코 마드리드에 완패한 맨유 내부에서 자조섞인 목소리가 터져 나왔다.

맨유는 14일(한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 아틀레티코와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 2차전에서 0대2로 패했다.

이로써 지난 8월 사바와의 UCL 경기에서 4대0으로 승리한 이후 승리의 기쁨을 맛보지 못했다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에선 6경기를 치른 현재 단 1승(입스위치전), 승점 6점에 그치며 13위에 머물러있다.

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지난시즌 마이클 캐릭 임시감독 체제로 반등에 성공했던 맨유는 '정식 사령탑' 캐릭 감독 체제에서 올 시즌 익숙한 부진에 빠졌다. 깊은 수렁에서 빠져나올 길을 찾지 못하는 모습.

이날도 경기 시작 1분만에 '대한민국 천재 플레이메이커' 이강인의 그림같은 기점 패스로 시작된 공격 상황에서 파블로 바리오스에게 선제골을 헌납했고, 후반 29분 수비수 레니 요로가 다이렉트 퇴장을 당한 이후인 34분 '조커' 아데몰라 루크만에게 추가골을 내주면서 와르르 무너졌다.

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투톱 공격수로 선발출전한 이강인은 후반 16분 조너선 데이비드와 교체될 때까지 61분간 활발히 그라운드를 누비며 특유의 창의성과 축구센스로 팀 승리에 힘을 보탰다.

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맨유 수비수 리산드로 마르티네스는 경기 후 격앙된 목소리로 맨유 구단 수뇌부를 겨냥해 이같이 말했다. "계속해서 감독만 교체할 순 없다. 다른 부분은 어떻나? 오늘 밤, 감독이나 선수에 대해 이야기하기는 쉽겠지만, 우리는 다른 측면도 살펴봐야 한다"라고 '아마존 프라임'과 인터뷰에서 목소리를 높였다.

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"정말 형편없는 경기였다. 정말 형편없었다. 감정을 억누르려 노력해야겠지만, 때로는 이런 경기가 우리 구단의 현재 상태를 반영하는 것이기도 하다"라고 했다. 맨유의 테크니컬 디렉터인 제인이슨 윌콕스를 직접 겨냥해 "더 많은 투자를 기대한다. 테크니컬 디렉터에게 더 많은 것을 기대한다. 물론 선수들도 더 잘해야 하지만, 강력한 선수단을 갖췄을 때 이런 밤을 대비하는 것 또한 중요하다"라고 강조했다.

아르헨티나 출신 마르티네스는 "지난시즌 우리는 환상적인 성적을 거뒀다. 이제 우리는 보드진과 수뇌부가 더 많은 선수를 영입해 경쟁력을 갖춰주기를 기대한다. 다른 팀들이 선수를 대거 영입하지 않았나"라고 직격했다.

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그는 스페인 매체 '모비스타'와의 인터뷰에서도 "레드카드는 이제 중요하지 않다. 이미 돌이킬 수 없는 일이다. 나는 우리 팀의 경기력에 집중하고 있는데, 정말 형편없었다"라고 말했다.

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이 발언을 접한 '맨유 레전드' 웨인 루니는 "마르티네스가 다소 지나쳤다고 생각한다. 그런 말은 내부적으로만 했어야 했다. 어느 면에선 구단이 공격, 수비에 더 투자해야 한다는 그의 옳을 수도 있지만, 더 나아진 경기력을 놓고 볼 때 그는 어떤 의도를 가지고 그 말을 하려고 했던 것 같다"라고 비판했다.

계속해서 "이는 동료들에 대한 결례이기도 하다. 동료들의 실력이 부족하다고 말하는 셈이니까"라고 말했다. 전 잉글랜드 골키퍼 폴 로빈슨도 "맨유를 둘러싼 현재의 혼란스러운 상황을 고려할 때, 그 발언 시점은 의문스럽다. 라커룸에서부터 긍정적인 태도가 나와야 한다"라고 했다. 다만 "구단이 선수 영입을 제대로 하지 못했고, 추가적인 선수 보강이 필요하며, 현재 선수단 전력이 충분히 강하지 않다는 점은 분명하다"라고 동조했다. 맨유는 18일 리그 원정길에 오른다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com