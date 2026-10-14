대경악! 손흥민 최초 결승전서 '비키니 난입' 민폐녀 파일럿 됐다…'인생 역전' 범법 홍보로 팔로워 360만까지 성장

킨지 볼란스키. 사진=킨지 볼란스키 SNS 캡처.

사진=기브미스포츠

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[스포츠조선 강우진 기자]2019년 손흥민의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 결승전에서 경기장에 비키니를 입고 난입한 여성은 지금 무엇을 하고 있을까. 영국 매체가 그의 근황을 전했다.

영국 기브미스포츠는 14일(한국시각) '현재 30세인 킨지 볼란스키는 여전히 사회관계망서비스(SNS)에서 엄청난 영향력을 자랑한다'며 'SNS 팔로워는 무려 360만명에 달한다'고 보도했다.

사진=킨지 볼란스키 SNS 캡처.

볼란스키의 인생은 2019년 UEFA 챔피언스리그 결승전에서 벌인 경기장 난입 사건 이후 극적으로 바뀌었다. 그는 당시 18시간 만에 팔로워 230만명을 확보했다. 이 경기는 손흥민의 첫 UEFA 챔피언스리그 결승 무대였기에 한국팬들에게도 뜻깊은 경기였다. 하지만 토트넘은 리버풀에게 0대2로 패하면서 손흥민의 우승은 좌절됐다. 토트넘은 고개를 숙였지만, 볼란스키는 행복한 미소를 지었다. 경기장 난입 후 막대한 홍보효과가 뒤따랐기 때문이다. 그는 이 행동을 한 뒤 잘못을 늬우치지 않는 모습을 보였다.

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그는 영국 더선과의 인터뷰에서 "나는 30살이 될 때까지 은퇴할 수 있을 만큼 충분한 돈을 벌 계획"이라며 "UEFA 챔피언스리그에서 경기장에 난입한 일은 그 목표를 달성하는 데 도움이 될 뿐"이라고 주장했다.

또 그는 "내 인지도를 높이기 위해 앞으로도 경기장 난입을 더 많이 할 생각이다"며 "감옥에서 풀려난 뒤 내 인스타그램 팔로워는 30만명에서 200만명 이상으로 늘었다. 그런 홍보 효과는 돈으로 살 수 없다"고 설명했다.

사진=킨지 볼란스키 SNS 캡처.

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해당 사건 이후 그는 전세계적으로 유명해졌고, 일자리 제안도 쏟아다. 볼란스키의 경기장 난입은 볼란스키의 전 남자친구가 소유한 성인 웹사이트를 홍보하기 위해 기획된 것이었다.

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이후 볼란스키는 막대한 돈을 번 것으로 추정된다. 지금은 진로를 완전히 틀었다. 스카이다이빙 자격을 취득한 데 이어 비행기와 헬리콥터 조종사 자격까지 갖춘 것으로 알려졌다. 그는 스포츠 진행자로서도 입지를 다지고 있다. 콘텐츠는 주로 NFL(내셔널 풋볼 리그)에 초점을 맞추고 있지만, 야구와 UFC(이종격투기), 심지어 WWE(프로레슬링) 스타들과도 함께 방송에 출연하고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com