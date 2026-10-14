[공식 발표]'아시안게임 우승 주역' 엄지성 관련 사건 경찰 수사…'BBC 피셜' 경기 중 인종차별적 구호 원인

엄지성. 사진=스카이 벳 챔피언십

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[스포츠조선 강우진 기자]대한민국 아시안게임 우승의 주역 엄지성이 소속팀 경기 도중 인종차별을 당한 것으로 알려졌다.

영국 BBC는 14일(한국시각) '스완지 시티의 비토르 마토스 감독은 밀월 원정에서 경기가 오랫동안 중단된 이유가 엄지성을 향한 인종차별적 발언 때문이었다고 밝혔다'고 보도했다.

한국 국가대표 윙어 엄지성은 이날 스완지의 교체 명단에 포함됐으며, 경기가 중단됐을 당시 경기장 측면에서 몸을 풀고 있었다. 에드워드 덕워스 주심은 양 팀 코칭스태프와 장시간 대화를 나눴고, 이 과정에서 경기는 약 7분 동안 중단됐다. 경기가 재개되기 전 스피커를 통해 인종차별적 구호가 나왔다는 의혹이 제기됐으며, 경찰이 폐쇄회로TV(CCTV)를 이용해 관련자를 확인하고 있다는 안내 방송이 나왔다.

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경기 후 인터뷰에서 마토스 감독은 해당 인종차별적 발언의 대상이 된 선수가 엄지성이었다고 밝혔다.

마토스 감독은 "엄지성과 관련된 상황이었고, 주심은 이런 상황에서 적용되는 절차에 따라 대응했다"며 "올바른 조치였고, 밀월 역시 해당 절차가 진행되도록 적절하게 대응했다"고 말했다.

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또 마토스 감독은 "우리 모두 이런 일이 용납될 수 없다는 사실을 알고 있고, 이런 상황은 발생해서는 안 된다"며 "이런 일이 발생했을 때 우리는 해당 선수의 곁에 서서 함께할 것이다"고 전했다.

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연합뉴스

밀월 구단측도 경기 후반전에 인종 차별적 언행 의혹이 발생했다는 사실을 인지하고 있다고 밝혔다.

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밀월은 "구단은 어떠한 형태의 차별적 언행에 대해서도 무관용 원칙을 적용하고 있다"며 "그러한 행동을 한 사람은 가능한 가장 강력한 조치를 받게 될 것"이라고 단언했다.

구단은 "관련 당국과 협력해 사실관계를 확인하고 있으며, 현재 경찰 수사가 진행 중"이라며 "구단도 수사를 전적으로 지지하고 있기 때문에 추가적인 언급은 할 수 없다"고 전했다.

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리그 선두를 달리고 있는 스완지는 로날드의 경기 막판 결승골에 힘입어 1대0 승리를 거뒀다. 이번 승리로 스완지는 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부리그) 선두 자리를 유지하며 2위와의 승점 차를 2점으로 벌렸다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com