이럴 수가! 엄지성, 손흥민-황희찬 이어 인종차별 타깃 됐다...경기 중단에 경찰 수사까지, 스완지는 "강력 대응" 선포

엄지성 맹활약 속 한국 축구 금메달

AP연합뉴스

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'아시안게임 금메달리스트' 엄지성(스완지시티)이 경기 중 인종차별을 당하는 충격적인 사건이 발생했다.

스완지시티는 14일(한국시각) 영국 런던의 더 덴에서 열린 밀월과의 2026~2027시즌 잉글랜드 챔피언십(2부) 10라운드에서 1대0으로 신승했다. 후반 45분 호나우지의 극장골로 4연승에 성공한 스완지시티는 승점 23점(7승2무1패)으로 1위를 질주했다. 그러나 후반 20분 에드워드 덕워스 주심이 경기를 멈췄다. 그는 비토르 마토스 스완지시티 감독, 알렉스 닐 밀월 감독과 대화를 나눴다. 현장에는 안전 요원이 즉각 투입됐고, 덕워스 주심은 스완지시티 벤치 뒤편 관중석 구역을 가리켰다.

경기는 7분 정도가 지나서야 재개됐다. 경기장 내에는 인종차별적 구호에 대한 신고가 접수됐고, 경찰이 CCTV를 통해 가해자 신원을 파악 중이라는 장내 안내 방송이 울려 퍼졌다. 마토스 감독은 경기 후 "엄지성과 관련된 상황이었다"고 공개했다. 벤치에 앉아 있던 엄지성은 후반 경기 준비를 위해 몸을 풀다 일부 밀월 팬으로부터 인종차별적 모욕을 받은 것으로 알려졌다.

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금메달 목에 건 엄지성

출처=스완지시티 SNS

마토스 감독은 "절대 일어나서는 안 될 일이 벌어졌다. 우리는 선수와 함께 맞설 것"이라며 "엄지성은 지금 상황을 달가워하지 않는다. 하지만 우리가 엄지성 곁에 있을 것이다. 가능한 한 끝까지 상황을 지켜볼 것"이라고 강조했다.

스완지시티는 곧바로 공식 채널을 통해 '모든 규정과 절차를 준수할 것이며 조사가 진행되는 동안 관련 당사자들에게 가능한 모든 지원을 아끼지 않을 것'이라고 성명을 발표했다. 밀월 역시 '어떠한 형태의 차별적 폭언에도 무관용 원칙을 적용하고 있다. 해당 사건은 경찰 조사가 진행 중이다. 확인되는 사람에게는 가능한 가장 강력한 조처를 할 것'이라고 전했다.

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엄지성은 올 시즌 최고의 활약을 펼치고 있다. 8경기에서 2골-2도움을 기록하며 스완지시티의 에이스 역할을 하고 있다. 엄지성은 최근 막을 내린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 5경기에서 4골-4도움으로 한국 축구의 4연패에 일조했다. 일본과의 결승전에서는 결승골까지 넣었다. 기세를 몰아 소속팀에 복귀했지만, 인종차별 피해에 노출됐다. 엄지성에 앞서서는 손흥민, 황희찬도 인종차별로 고생한 바 있다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com