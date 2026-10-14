'96라인 은퇴설→손흥민 왕따설'로 시끌시끌한 한국 축구, 임시감독 모레노 운명줄은 카타르가 쥐었다? "11월 친선경기 예정" 현지 보도

출처=알 샤르크 홈페이지 캡쳐

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 이강인, 손흥민이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체아웃된 김민재와 황인범이 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 윤진만 기자]한국 축구가 임시사령탑 로베르트 모레노의 '목숨줄'을 쥔 11월 A매치 데이에 '아시안컵 디펜딩 챔피언' 카타르를 상대할까.

카타르 매체 '알 샤르크'는 14일(한국시각), '카타르와 대한민국 친선경기 치를 예정'이라는 제하의 기사에서 "카타르 축구대표팀은 11월 9일부터 17일까지 이어지는 A매치 기간에 한국과 친선경기를 치를 가능성이 매우 크다"라고 보도했다.

이 매체는 "이는 사우디아라비아에서 열리는 2027년 아시안컵 본선에 대비해 '알 아나비(카타르 대표팀 애칭)'를 준비시키려는 카타르축구협회 및 대표팀 운영진의 전략에 따른 것"이라고 전했다.

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카타르는 앞서 현지시각 11월 13일 오후 7시40분 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 호주와 친선경기를 펼친다고 발표했다. 모레노호는 일정상 9일 또는 10일에 카타르에서 훌렌 로페테기 감독이 이끄는 카타르를 상대할 것으로 예상된다. FIFA 랭킹 60위인 카타르는 2021년과 2024년 아시안컵에서 우승한 디펜딩챔피언으로, 3개 대회 연속 우승을 노린다. 카타르축구협회는 11월에 '우승후보' 한국, 호주를 상대하고 본선 직전 개최국 사우디와 맞붙는 스케쥴을 계획 중인 것으로 보인다. 카타르는 아시안컵 본선 조별리그 F조에서 일본, 태국, 인도네시아와 싸운다. 한국은 아랍에미리트, 베트남, 예멘과 같은 E조에 묶였다.

한국은 11월 A매치 데이에 중동 원정 계획만 세웠을 뿐, 아직 경기 장소와 상대팀이 아직 확정되지 않았다. 개최국인 사우디에서 친선경기를 치르는 방안이 검토된 것으로 전해졌다.

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다만 사우디와 예멘의 친이란 반군 후티간 무력 공방이 지속되면서 중동 정세가 악화일로를 걷고 있다. 아시안컵 본선 일정 연기, 아시안컵 개최지 변경 가능성까지 제기되고 있다.

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대한축구협회(KFA)는 선수단 안전과 직결되는 중동 정세 등을 고려해 11월 친선경기 계획을 세울 것으로 예상된다.

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한국은 모레노 사단의 데뷔 무대였던 지난 9~10월 통합 A매치 4연전에서 에콰도르(3대0 승), 우루과이(1대4 패), 베네수엘라(0대0 무), 우즈베키스탄(2대0 승)을 상대로 2승 1무 1패를 거뒀다.

친선경기를 마치고 한국 선수들에게 맞지 않는 듯 보인 모레노식 4-4-2에 대한 비판, 김민재 황인범 황희찬 등 96라인들의 동반 은퇴설, 96라인과 92라인의 충돌설, 이강인의 손흥민 왕따 주도설 등 루머들로 어지러운 상태다.

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급기야 지난 13일, KFA는 '한국 축구를 사랑하고 응원해 주시는 팬 여러분께 드리는 글'이라는 제목의 입장문을 통해 "최근 소셜미디어와 온라인 커뮤니티를 중심으로 대표팀 선수들에 대한 확인되지 않은 정보와 추측성 주장이 확산되고, 일부 선수들을 향한 도를 넘은 비난과 인신공격이 이어지고 있다"며 "KFA는 선수들의 경기력과 대표팀 운영에 대한 팬 여러분의 다양한 의견과 비판을 존중하지만, 사실 확인 없이 유포되는 억측과 악의적인 비방으로 선수들이 과도한 비난에 노출되는 상황에 대해서는 깊은 우려를 표하며, 자제를 간곡히 부탁드린다"라고 당부했다.

이어 "일부 훈련 장면이나 일상적인 모습을 단편적으로 해석해 선수단 내부의 불화를 기정사실화하거나, 사실과 다른 이른바 '증권가 루머'를 유포하는 행위, 딥페이크 영상 등을 통해 선수를 조롱하고 명예를 훼손하는 행위가 이어지고 있다. 나아가 선수 개인의 소셜미디어와 소속팀 계정에까지 찾아가 인신공격을 하거나 퇴출을 요구하는 등 비난의 수위가 도를 넘고 있다. 이러한 행위는 정당한 비판의 범위를 넘어 선수 개인에게 심각한 정신적 부담을 줄 수 있으며, 한국 축구 전체에도 결코 도움이 되지 않는다. 아울러 KFA의 지식재산권에 해당하는 영상과 사진을 무단으로 이용해 허위·왜곡 정보를 유포하고, 이를 통해 부당한 이익을 취하는 행위에 대해서도 엄정히 대응하겠다"라고 밝혔다.

이강인측도 "현재 거론되는 일련의 내용들은 이강인과 무관하며, 사실무근임을 분명히 밝힌다. 허위사실 유포 및 명예훼손에 해당하는 게시물과 댓글에 대해 자료를 수집하고 있다. 사안에 따라 필요한 법적 절차를 진행할 것이며, 선수 보호를 위해 최선을 다하겠다"라고 강경 대응을 시사했다.

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모레노 감독의 계약기간은 11월 27일까지로, 9~11월 친선경기에서 성과를 내야 아시안컵 본선까지 지휘할 수 있다. 지난 4연전에선 합격점을 받지 못한 만큼 11월 A매치에서 어떤 내용과 결과를 챙기느냐가 중요하다.

한국은 역대 카타르와 11번 맞붙어 6승2무3패로 우위를 점하고 있다. 가장 최근 맞대결은 2020년 11월 오스트리아 비엔나에서 펼쳐진 친선경기로, 당시 황희찬 황의조의 연속골로 2대1 승리했다. 하지만 2019년 아시안컵 8강에선 카타르에 0대1로 패해 조기 탈락의 충격을 떠안았다. 한국은 이번 아시안컵에서 1960년 이후 67년만의 우승을 노린다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com