오일머니 그렇게 좋았나? 맨시티 울렸던 伊명장, 유럽 복귀 제안 고사…그 이유는

AP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 시모네 인자기 감독(50)이 지난 여름 유럽 복귀 제안을 받았으나 고사했다는 주장이 나왔다.

인자기 감독의 에이전트인 페데리코 파스트렐로는 최근 이탈리아 매체 스포르트메디아셋과의 인터뷰에서 "매년 여름마다 이탈리아를 포함한 4~5팀에서 인자기 감독에게 관심을 보이고 있다. 올 여름도 마찬가지였다. 하지만 그는 (사우디아라비아) 잔류를 원했기 때문에 굳이 접촉할 필요가 없었다"고 말했다.

인자기 감독은 지난해 인터 밀란과 계약을 마친 뒤 알 힐랄과 계약, 사우디에 진출하며 충격을 안겼다. 라치오와 인터 밀란에서 세리에A 1회, 코파이탈리아 3회 우승을 일구고 유럽챔피언스리그 준우승을 두 차례나 거두면서 주목 받던 찰나였지만, 알 힐랄이 제시한 2년 2600만유로(약 389억원) 제안을 받아들였다. 인자기 감독은 부임 직후 나선 국제축구연맹(FIFA) 클럽월드컵 16강전에서 맨시티에 승리하며 8강에 진출하는 이변을 만들었다. 2025~2026 사우디리그에서는 준우승에 그쳤으나 킹스컵 우승을 차지하면서 팀에 타이틀을 안겼다.

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시선은 내년 여름으로 쏠리고 있다. 인자기 감독과 알 힐랄의 계약은 내년 6월 종료된다. 비교적 젊은 나이라는 점에서 알 힐랄과 계약을 마친 뒤 유럽 리그로 복귀할 가능성에 초점이 맞춰지고 있다. 이에 대해 파스트렐로는 "인자기 감독은 아마 시즌 종료 후 자신의 거취를 정할 것"이라고 말했다.

다만 인자기 감독의 유럽 복귀가 제대로 실현될지는 지켜봐야 할 부분. 사우디에서 두 시즌을 보내며 유럽의 트렌드와 어느 정도 거리가 생긴 게 사실이다. 성과를 냈던 세리에A 복귀 가능성은 충분히 열려 있지만, 과연 라치오, 인터 밀란 시절처럼 유럽에서도 주목 받을 만한 성과를 올릴 수 있을지에 대한 시선은 엇갈린다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com