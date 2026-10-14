韓 불운의 수비수, 드디어 돌아온다…日 관심사는 '韓 아이돌 티아라 멤버의 남편'

연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]2026년 북중미월드컵을 앞두고 불의의 부상으로 낙마했던 국가대표 출신 수비수 조유민(30·도쿄 베르디)이 그라운드 복귀가 임박했다.

일본 매체 '스포니치'는 14일 "과거 부상으로 월드컵에서 낙마했던 한국 수비수 조유민이 오는 17일 FC도쿄와의 J1리그 경기에서 데뷔할 가능성이 있다"라고 보도했다. "조유민은 지난주 팀에 합류했음에도 불구하고 13일 자체 연습경기에서 날카로운 움직임을 보였다. 그는 지난여름 (대한민국의)월드컵 대표팀에 선발되었으나, 대회 직전에 당한 부상으로 인해 아쉽게 낙마한 바 있다"라고 덧붙였다.

조유민은 지난 5월 미국 유타에서 열린 트리니다드토바고와의 친선경기 도중 오른발바닥의 발꿈치 족저근막 파열상을 당해 그라운드에 쓰러졌고, 결국 회복이 어렵다는 대표팀 판단 하에 귀국행 비행기에 올랐다. 발꿈치는 평소 불편한 부위로 알려졌다. 그는 "너무 꽉 쥐어 잡으려다 보니 결국 부러져 버린 것 같다. 후회 없이 좋은 모습을 보이고 잘하고 싶다는 마음으로 정말 최선을 다해 준비했는데, 그래도 후회가 남고 아쉽다"며 "불행은 내가 다 가져갈 테니, 부상 없이 꼭 좋은 성적을 이루고 돌아오길 응원하겠다"라고 메시지로 큰 울림을 남겼다.

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사진=조유민 SNS 캡쳐

지난 2025~2026시즌을 끝으로 샤르자(아랍에미리트)와 계약이 종료된 조유민은 부상 회복 중이던 지난 9월 J1리그 도쿄 베르디로 자유계약으로 깜짝 이적했다. K리그 수원FC(2018~2021년), 대전 하나(2022~2023년), 샤르자 등에서 뛴 조유민이 일본 무대에 오른 건 이번이 처음. 17일 오후 2시 일본 도쿄의 아지노모토 스타디움에서 열리는 J1리그 10라운드에 나선다면, 부상 복귀전이자 J리그 무대 데뷔전을 치르게 된다.

'스포니치'는 "조유민의 아내는 한국의 아이돌 그룹 '티아라' 출신 소연"이라며 "조유민은 조호쿠 히로시 감독이 경질되고 소마 나오키 감독이 새로 부임하는 등 팀이 어려운 상황에 합류하게 되었지만 '온 마음을 다해 팀에 기여하고 싶다'라며 강한 의지를 드러냈다"라고 밝혔다. 조유민은 팀 동료인 김현우와 공동 인터뷰에서 "예전부터 J리그에서 뛰고 싶은 마음이 있었다. 온 힘을 다해 내가 가진 모든 것을 쏟아부어 팀에 기여하고 싶다"라고 포부를 밝혔다. 도쿄 베르디는 9라운드 현재 4무 5패(승점 4)로 승리 없이 20개팀 중 최하위에 허덕이고 있다. 조유민은 입단 후 감독이 교체되는 불운을 겪었다.

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조유민은 '한국 대표팀 수비수'라는 타이틀 외에 '티아라의 남편'으로도 현지에서 큰 관심을 받고 있다. 이에 관한 질문에 "두바이 집 정리가 아직 끝나지 않아서, 그쪽 일이 마무리되면 일본에서 (아내와)함께 살 예정"이라고 밝혔다.

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조유민은 26세이던 2022년 뒤늦게 국가대표팀에 데뷔해 지난 트리니다드토바고전까지 A매치 19경기를 뛰었다. 지난 9~10월 통합 A매치 4연전에서 때아닌 은퇴설에 휩싸인 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(샬케) 등과 같은 1996년생 동갑내기 '절친'으로 잘 알려졌다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com