대충격! 英 총리, 맨시티에 두 번이나 '공짜 접대' 받았다…커넥션 은폐 의혹 '일파만파'

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[스포츠조선 박상경 기자] 앤디 버넘 영국 총리와 맨체스터 시티(이하 맨시티)와의 연루 의혹이 점점 커지고 있다.

영국 더선은 14일(한국시각) '버넘 총리가 그레이터 맨체스터 시장 재임 시절 칼둔 알 무바라크 맨시티 회장과 에티하드 스타디움의 고급 스위트룸에서 두 차례 만났다'고 전했다. 2017년 5월부터 지난 6월까지 맨체스터 시장이었던 버넘 총리는 최근 야당으로부터 맨시티와 접촉 내역을 공개하라는 요구를 받자 "의미 있는 회동은 사실상 한 번 뿐이었고, 2021년이었다"고 말한 바 있다.

더선은 '버넘 시장의 두 임기 동안 배포한 자료는 여전히 온라인에서 확인할 수 있으나, 첫 임기 당시 자료들은 삭제됐다'며 '두 차례 식사에 대한 자세한 내용은 버넘 시장이 2020년 12월 지방 당국 규정에 따라 제출하고 서명한 파일에서 밝혀졌고, 우리는 이를 입수했다'고 전했다.

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더선 보도에 따르면, 버넘 총리는 맨체스터 시장으로 재임하며 맨시티 구단과 꾸준히 관계를 맺었다.

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더선은 '버넘 시장과 알 무바라크 회장의 첫 만남은 2017년 8월이었다. 당시 맨체스터 시의회 의장이었던 리처드 리즈, 알 무바라크 회장과 함께 저녁 식사를 했다. 당시 버넘 시장은 맨시티의 접대를 이해관계 등록부에 신고했고, 338파운드(약 59만원) 상당을 맨시티 구단이 제공했다고 보고했다'고 밝혔다. 이어 '이듬해 4월 버넘 시장은 맨체스터더비에서 알 무바라크 회장의 초대를 받아 다시 한 번 만찬을 즐겼다. 당시 식사 등 총 경비는 699파운드(약 123만원)였다'며 '한 달 후 맨시티 구단은 버넘 시장에게 에티하드스타디움에서 열리는 150파운드(약 26만원) 가량의 에드 시런의 공연 티켓 두 장을 건넸다'고 덧붙였다. 이밖에 그레이터 맨체스터 당국이 시의회와 맨시티 최대 주주인 아부다비 유나이티드그룹의 합작 부동산 투자 회사에 2450만파운드(약 434억원) 가량의 대출을 승인한 사실도 밝혔다.

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더선은 최근 영국 노동당 유력 정치인들이 맨시티 및 아랍에미리트(UAE)로부터 30만파운드(약 5억3000만원) 가량의 접대를 받았다고 전한 바 있다.

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버넘 총리는 최근 맨시티의 프리미어리그 재정 규정 위반 판정 뒤 아부다이 유나이티드그룹의 구단 매각 가능성에 대해 "매우 우려스러운 일이다. 그들은 지금의 맨체스터 건설 뿐만 아니라 맨시티를 세계적 구단으로 올려놓았다"고 발언해 논란이 됐다. 이후 총리실에서 버넘 총리가 사안을 심각하게 받아들이고 있다고 해명했지만, 맨시티와의 커넥션 의혹은 점점 커지고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com