충격의 '오피셜' 공식발표, "손흥민은 DVD 장사꾼" 인종차별 팬들 또 사고쳤다...'韓 금메달리스트' 엄지성 향한 용납 불가 사건 발생..."무관용 원칙"

사진=엄지성 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]'한국 국가대표 공격수' 엄지성이 잉글랜드 무대에서 인종차별 피해를 입었다.

스완지시티는 14일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '밀월과의 챔피언십 경기 후반전 동안 우리는 엄지성을 향한 인종차별적 욕설 사건을 보도했다. 우리 구단은 모든 형태의 인종차별과 차별을 강력히 규탄하며, 축구계는 물론 사회 어디에서도 그러한 행위가 발붙일 곳은 없다'고 공식 발표했다.

구단은 '이번 사건을 신속하고 단호하게 처리해준 경기 심판진, 밀월 축구 클럽, 그리고 경찰에 감사를 표하고자 한다. 우리는 모든 규정과 절차를 준수하고, 사건 조사 과정에서 모든 관계자에게 가능한 모든 지원을 제공할 것이다. 우리는 엄지성과 함께하며, 변함없는 사랑과 응원을 보낸다'고 덧붙였다.

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사진=엄지성 SNS 캡처

스완지 시티는 14일 영국 런던의 더 덴에서 열린 밀월과의 2026~2027시즌 잉글랜드 챔피언십(2부리그) 10라운드 밀월 원정에서 1대0으로 승리했다. 후반 45분 터진 극장골에 힘입어 4연승을 달리며 챔피언십 선두를 질주했다.

하지만 경기 승리와는 별개로 엄청난 문제가 발생했다. 바로 엄지성을 향한 인종차별이다. 이날 벤치에서 대기한 엄지성은 후반 경기 준비를 위해 몸을 풀기 시작했다. 후반 20분 당시 일부 밀월팬이 엄지성을 향해 인종차별적 모욕을 했고, 에드워드 덕워스 주심이 곧바로 경기를 중단했다. 주심은 각 팀 감독들과 대화를 나눴고, 안전 요원이 투입되었다. 이후 경기장 내에는 인종차별적 구호에 대한 신고가 접수되었으며, 현재 경찰이 CCTV를 통해 가해자 신원을 파악 중이라는 장내 안내 방송이 울려 퍼졌다.

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엄지성으로서는 2026년 아이치-나고야 아시안게임 이후, 금메달을 목에 걸고 팀에 복귀해 다시금 활약할 기회에서 예기치 못한 사건을 마주한 셈이다. 엄지성은 올 시즌 유럽 진출 이후 가장 뜨거운 경기력을 선보이고 있다. 8경기에서 2골-2도움을 기록해 공격진에서 활약 중이었다.

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2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 양팀이 0대0 무승부로 경기를 마쳤다. 손흥민이 팬들에게 인사?f 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

비토르 마토스 스완지시티 감독은 경기 후 "엄지성과 관련된 사항이었다. 주심은 규정된 프로토콜을 정확히 따랐고, 밀월 역시 상황 처리에 적극적으로 협조하며 올바르게 대처했다"며 "이런 일이 축구판에 설 자리가 없다는 것을 안다. 절대 일어나서는 안 될 일이다. 우리는 선수와 함께 맞설 것이다. 이번 대상은 바로 엄지성이었다"고 했다. 상대 팀인 밀월을 이끈 알렉스 닐 감독도 "용납할 수 없는 일"이라며 강도 높게 비판했다.

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밀월 팬들은 과거에도 인종차별을 해서 논란이 된 바 있다. 손흥민이 대상이었다. 2017년 당시 토트넘과 밀월의 경기 당시, 일부 밀월 팬은 손흥민이 볼을 잡을 때마다 "DVD! DVD!"를 외쳤다. 아시아인들이 노상에서 불법 복제 DVD를 많이 판다는 편견에서 나온 비속어였다. 10년에 가까운 시간이 지났음에도 이런 문제는 개선되지 않았다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com