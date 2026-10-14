외인 빼고 다 2000년대생 라인업, 미래도 착실히 잡고 있는 이정효의 수원

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[스포츠조선 박찬준 기자]11일 수원월드컵경기장에서 펼쳐진 안산 그리너스와의 '하나은행 K리그2 2026' 28라운드. 경기 전 공개된 수원 삼성의 라인업이 눈에 띄었다. 루이스(33), 페신(27), 르본(29), 외국인 트리오를 제외한 나머지 8명의 선수들이 모두 2000년대생이었다. 강성진(23) 이상민(22) 정호연(26) 김민우(24) 이건희(21) 고종현(20) 한현서(22) 김준홍(23)이 베스트11으로 나섰다.

벤치에도 마찬가지였다. 두비츠카스(28)와 팀내 최연장자 홍정호(37)를 뺀 6명도 모두 2000년대생이었다. 김민준(26) 모경빈(19) 이준재(23) 박현빈(23) 강현묵 (25)김성주(20) 김주찬(22)이 이름을 올렸다. 최근 5연승을 달리며 선두를 질주 중인 수원이 세대교체라는 또 다른 토끼까지 잡고 있음을 보여주는 라인업이었다. 이정효 감독은 "좋은 과정이라고 생각한다"고 웃었다.

올 시즌 수원의 지휘봉을 잡은 이 감독의 1차 목표는 승격도 아닌 체질개선이었다. 지난 시즌까지 수원에는 베테랑이 너무 많았다. 이 감독은 수원은 K리그1에서 과거와 같은 영광을 누리기 위해서는 팀을 완전히 바꿔야 한다고 판단했다. 이를 위해 젊은 선수들을 조금씩 전면에 내세웠다. 초반 김도연 김성주 등에게 깜짝 기회를 주는가 하면, 고종현 이건희 이준재 등에게 꾸준히 출전 시간을 줬다.

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초반 과도기도 있었다. 이 감독식 축구에 적응하지 못하는 선수들도 있었다. 경기 외적인 부분도 문제였다. 이 감독은 선수의 이름을 직접 거론하며 "SNS를 하지 말라"고 직격탄을 날리기도 했다. 이 감독은 "경기 전후로 본인의 플레이가 팬이나 지인들에게 어떻게 비춰졌을지를 먼저 생각하는 것 같다. 다른 곳에 치우치지 말고 동료들을 위해 무엇을 해야 하는지 생각했으면 좋겠다"고 했다.

이 감독이 원하는 문화가 자리잡자, 선수들의 플레이도 살아나는 모습이다. 베테랑 선수들의 부상이 겹치며 젊은 선수들이 더 기회를 얻었고, 능력을 입증하는 중이다. 이날 라인업에 포함되지는 않았지만, 김도연(21) 김결(21) 김지호(23) 김지성(18) 등도 이 감독의 리스트에 늘 포함돼 있다. 전역한 김주찬도 아직 22세 카드가 되는 선수다. 이 감독은 "수원이 우승을 바라보고, 매번 이겨야 하는 팀이지만, 어린 선수들도 함께 키워내야 한다. 프런트와 소통하면서 선수 영입도 미래에 대해 생각하면서 하고 있다"고 했다.

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이 감독이 젊은 선수들을 강조하는 이유는 또 있다. 현대 축구는 '고강도' 싸움이라고 해도 과언이 아니다. '에너지 레벨'이 높아야 상대를 제압할 수 있다. 좋은 축구의 기본은 '체력'이다. 이 감독은 "지금 K리그1에 있지만 K리그1에서 상위팀들과 경쟁을 하기 위해서는 '에너지 레벨'도 중요하다. 그런 과정을 생각하며 팀을 만들고 있다. 그런 의미에서 젊은 선수들이 많이 라인업에 들어가고 있는 지금이 만족스럽다"고 웃었다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com