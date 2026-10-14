'4경기 연속 무승→ACLE 고베 원정 0-2 패' 돌파구를 찾지 못하는 전북 현대, 매 경기가 지뢰밭..'남은 11경기, 언제 이길 수 있나'

비셀 고베 원정에서 0대2로 패한 전북 현대 선수들 사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 노주환 기자]최근 팀 성적 부진에서 좀처럼 탈출하지 못하는 전북 현대는 매 경기가 '지뢰밭'이다. 최근 5경기 연속으로 승리하지 못했다. 2무3패. K리그 4경기서 2무2패 한데 이어 아시아챔피언스리그 엘리트 원정에서 비셀 고베에 0대2로 무너졌다.

전북 팬들은 또 좌절했다. 14일 고베 원정에선 K리그 챔피언으로서 자존심을 세워줄 것으로 기대했지만 결과는 또 실망스러웠다. 전북은 골결정력과 집중력에서 홈팀 고베에 완패했다. 전북은 후반전에 맞은 두세번의 결정적인 득점 기회를 날려버렸다. 골대를 두번 때리기도 했지만 그게 실력이었다. 반면 고베는 적은 찬스를 두골로 마무리하는 집중력으로 큰 차이를 만들었다.

정정용 감독은 고베전 후 기자회견에서 "팬들이 멀리까지 와주셨는데 승리하지 못해 죄송하다. 다시 한번 팬들에게 죄송하다"면서 "분위기가 중요하다. 자신감을 갖고 하나가 되는 것이 과제다. 주말 경기는 의미하는 바가 매우 크다"고 말했다고 매체 골닷컴이 전했다.

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전북은 오는 18일 홈 '전주성'에서 제주SK와 K리그1 32라운드 경기를 갖는다. 전북의 위기는 아직 끝난 게 아니다. 제주전에 이어 24일 안양과 마지막 33라운드 원정경기가 열린다. 전북은 현재 승점 44점으로 리그 5위다. 6위 대전(승점 43), 7위 인천(승점 42), 8위 안양(승점 41) 순이다. 팀간 승점 차가 거의 없어 한 경기 결과에 따라 순위가 요동칠 수 있다. 전북의 현재 경기력이라면 제주전, 안양전 승리를 장담할 수 없다. 파이널A(1~6위)와 파이널B(7~12위)의 중대한 갈림길이다.

15일 귀국하는 전북 선수단은 16일과 17일 이틀 훈련한 후 18일 제주와 일전을 갖는다. 전북은 주중에 일본 원정을 다녀왔고, 제주는 온전히 1주일 동안 전북전을 준비했다. 제주는 승점 46점으로 리그 4위다. 제주도 전북전 결과가 매우 중요하다. 전북과 제주 둘다 이번 맞대결에 올인할 수밖에 없다.

전북 현대 정정용 감독 사진제공=한국프로축구연맹

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전북 선수단은 굉장히 혼란스럽다. '이겨야 한다'는 부담감을 극복하지 못하고 있다. 선수들이 심적으로 큰 압박감을 갖고 있다고 한다. 정정용 감독과 코칭스태프도 전술적으로 돌파구를 마련하지 못하고 있다. 전북 팬들은 경기가 끝나면 바로 구단 SNS로 몰려가 실망했다며 반응을 토해내고 있다. 전북 구단 경영진이 정 감독 후임자를 물색하기 위한 물밑 접촉에 들어갔다는 소문은 이미 파다하게 퍼졌다. 구단은 이에 대해 긍정도 부정도 하지 않고 있다.

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K리그 구단 소식에 정통한 한 관계자는 "전북은 올해 K리그 7경기와 챔피언스리그 4경기를 남겨두고 있다. 빨리 팀 분위기를 바꾸지 못하면 매경기 고통스런 악순환이 거듭될 것"이라며 "돌파구는 승리하는 것 밖에 다른 방법이 없다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com