처참한 성적의 리버풀! 비르츠+바르콜라만이 문제가 아니다…출전 기회조차 잡지 못한 '이 선수'

제레미 프림퐁. 사진=풋볼 인사이더

플로리안 비르츠. EPA연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]라이언 흐라번베르흐의 퇴장으로 맨체스터 시티에게 대패한 후유증이 리버풀에겐 여전히 존재한다. 팀 부진의 원인으로 지목된 플로리안 비르츠와 브래들리 바르콜라 외에도 제레미 프림퐁이 문제로 지적되고 있다.

리버풀은 15일(한국시각) LASK(오스트리아)와 15일 오전 1시45분 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 경기에 나선다. 지난 12일 맨시티전 패배를 뒤로하고, 이번 경기를 손쉽게 잡아내야 한다. 침체한 선수단 분위기를 끌어올려야 하는 과제를 안고 있기 때문이다.

브래들리 바르콜라. EPA연합뉴스

특히 많은 기대 속에서 부진한 선수들의 자존감 회복이 중요하다. 바르콜라는 이번 시즌 소속팀과 대표팀에서 총 10경기를 치르는 동안 아직 골이나 도움을 기록하지 못했다. 비르츠도 이번 시즌 리버풀 소속으로 7경기에 출전해 도움 1개만 기록하고 있다. 두 선수의 이적료를 고려하면 분명히 만족스럽지 못한 성적이다.

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물론 여름 이적시장을 통해 리버풀에 합류한 바르콜라에게는 적응할 시간이 필요할 수 있다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 익숙해지는 과정이 필요하기 때문이다. 하지만 지난해 합류한 비르츠는 더 이상 변명의 여지가 없다.

아울러 리버풀에는 이 두 선수보다 더 심각한 실패 사례가 있다. 주전 자리조차 차지하지 못하고 있는 측면 수비수 프림퐁이 대표적이다. 지난해 트렌트 알렉산더-아놀드가 레알 마드리드로 떠난 뒤, 리버풀은 바이엘 레버쿠젠(독일)에서 프림퐁을 영입했다. 하지만 그가 합류했을 때부터 수비 능력에 대한 의문이 제기됐으며, 실제로는 좀 더 공격적인 역할을 맡는 것이 적합하지 않냐는 지적도 나왔다. 프림퐁은 합류 초기부터 햄스트링 부상에 시달리면서 순조롭지 못했다. 이후 상황도 나아지지 않았다.

Liverpool's Jeremie Frimpong, left, challenges for the ball with Manchester City's Rayan Cherki during the English Premier League soccer match between Liverpool and Manchester City in Liverpool, England, Sunday, Oct. 11, 2026. (AP Photo/Jon Super)

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프림퐁은 지난 시즌 리버풀에서 모든 대회를 통틀어 35경기에 출전했다. 그러나 그중 EPL 선발 출전은 12경기에 불과했다. 이번 시즌 안도니 이라올라 감독 체제에서도 비슷한 상황이 반복되고 있다. 프림퐁은 뉴캐슬 유나이티드와 노팅엄 포레스트를 상대로 치른 리그 개막 2경기에서는 선발로 나섰다. 리버풀은 이 2경기에서 각각 2골씩을 허용했다. 이후 이라올라 감독은 프림퐁 대신 센터백인 로날드 아라우호를 해당 포지션에 기용하는 쪽을 선호했다. 그 결과 프림퐁은 리버풀이 치른 최근 EPL 4경기에서 단 33분만 출전하는 데 그쳤다. 프림퐁이 단기간에 개선을 보여주지 못한다면 고정 벤치 멤버가 될 가능성은 크다. 선발 경쟁이 더욱 치열해질 수 있기 때문이다.

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앞서 영국 기브미스포츠는 '프림퐁은 리버풀에서의 선수 생활을 되살리고 싶다면 이른 시일 내에 훨씬 더 나은 모습을 보여줘야 한다'며 '그의 리버풀 생활이 위태로워지고 있다는 점은 의심의 여지가 없다'고 평가했다. 이어 '측면 수비 경쟁자 코너 브래들리가 부상에서 회복해 복귀를 앞두고 있다는 점도 프림퐁에게는 부담이다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com