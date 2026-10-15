英 매체 깜짝 단독 보도! '캐릭 경질→휘르첼러 사령탑 부임' 전망…'이미 3년 재계약' 보상금 지급해야

파비안 휘르첼러. 사진=LIMBZ

Soccer Football - Premier League - Sunderland v Brighton & Hove Albion - Stadium of Light, Sunderland, Britain - October 10, 2026 Brighton and Hove Albion manager Fabian Hurzeler hands ball to Pascal Gross REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드가 마이클 캐릭 감독을 경질할 경우 파비안 휘르첼러가 후임 사령탑에 부임할 것이란 전망이 나왔다.

영국 더선은 14일(한국시각) '휘르첼러는 맨유가 감독 교체를 결정할 경우 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 내에서 영입할 수 있는 가장 유력한 후보로 평가받고 있다'고 단독 보도했다.

마이클 캐릭 맨유 감독. EPA연합뉴스

캐릭은 현재 EPL에서 가장 먼저 경질될 가능성이 큰 감독으로 꼽히고 있다. 휘르첼러는 지난 2024년 브라이턴 지휘봉을 잡은 이후 맨유를 상대로 치른 6경기에서 4승을 거뒀다. 또한 브라이턴을 이끌고 EPL에서 2시즌 연속 8위를 기록했다. 현재 브라이턴은 리그 3위에 올라 있다. 휘르첼러는 지난해 안도니 이라올라, 올리버 글라스너와 함께 맨유의 차기 사령탑 후보로 거론됐다. 이라올라는 올여름 리버풀 감독으로 부임했고, 글라스너는 크리스털 팰리스를 떠나 노팅엄 포레스트로 자리를 옮겼다. 휘르첼러는 지난 6월 브라이턴과 3년 재계약을 체결했다. 따라서 맨유가 그를 영입하려면 상당한 규모의 보상금을 지급해야 할 것으로 보인다.

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로이터연합뉴스

안토니오 콘테도 현재 선임 가능한 감독이며, 잉글랜드 무대로 돌아가는 것을 반길 가능성이 크다. 콘테는 2023년 3월 토트넘을 떠난 이후 EPL에서 감독직을 맡지 않았다. 그는 첼시를 이끌고 2016~2017시즌 EPL 우승을 차지했다. 콘테는 첼시, 나폴리, 인터 밀란, 유벤투스에서 우승을 경험했지만, 한 구단을 지휘하는 기간은 평균적으로 약 2년에 그친다. 이적시장에서 구단과 매번 강하게 부딪히면서 부담스러운 감독으로 평가되기도 한다.

과거 맨유가 영입 가능성을 검토했던 키어런 맥케나와 에디 하우도 현재 선임 가능한 후보들이다. 맨유는 2024년 에릭 텐 하흐 감독을 경질할 계획을 세우는 과정에서 맥케나를 후임으로 선임하는 방안을 진지하게 검토한 것으로 알려졌다.

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결국 지난 시즌 맨유를 UEFA 챔피언스리그 진출권까지 올려 놓은 캐릭이 경질될지에 대해 관심이 쏠리고 있다. 휘르첼러는 좋은 대안으로 평가받지만, 여전히 캐릭에게 시간을 줘야한다는 의견도 많다. 지금의 부진이 계속된다면 캐릭이 올해가 가기 전에 맨유를 떠나게 되는 그림도 충분히 나올 수 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com