이강인 보기에 부끄럽지 않나...엔리케 폭탄 발언, '부정 회계 혐의' 맨시티 충격 응원 "징계 피하길 바란다"

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[스포츠조선 이현석 기자]루이스 엔리케 감독이 놀라운 주장을 내놓았다. 부정을 저지른 맨시티가 징계를 피하길 바란다고 밝혔다.

영국의 BBC는 14일(한국시각) '엔리케 감독은 맨시티가 제재를 피하기를 바란다'고 보도했다.

맨시티는 최근 부정 회계 스캔들로 인해 심각한 위기에 내몰렸다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 독립조사위원회는 3년여에 걸친 조사 끝에 맨시티가 2009~2010시즌부터 2017~2018시즌까지 스폰서 계약을 허위로 꾸며 매출을 부풀리고 비용을 은폐하는 방식으로 9억파운드(약 1조6000억원) 규모로 장부를 조작했다고 판단했다. 이에 따라 재정 규정 위반 혐의 전부에 유죄 판단을 내렸고, 조사 비협조 관련해서도 3개의 혐의를 유죄로 인정했다.

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맨시티는 혐의를 전면 부인하며 항소에 나섰지만, 연내 항소가 기각될 경우 대규모 승점 삭감은 물론 EPL 영구 퇴출 가능성까지 거론되는 상황, 각 구단들의 손해배상 소송까지 겹친다면 구단의 존속 여부 자체도 확신할 수 없게 된다. 이런 상황에서 엔리케 감독은 도리어 맨시티의 편을 드는 놀라운 반응을 보였다.

BBC는 '엔리케 감독은 맨체스터 시티가 EPL 재정 규정 위반으로 유죄 판결을 받은 것에 놀랐다며, 구단이 제재를 피할 수 있기를 바란다고 말했다'며 '독립 조사 위원회는 맨체스터 시티가 2009년부터 2018년까지 9년 동안 상업 파트너와 허위 계약을 체결하여 8억 3000만 파운드 이상을 축구 운영 자금으로 비밀리에 빼돌리는 등 규정을 위반했다고 결론 내렸다'고 전했다.

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엔리케는 "맨체스터 시티를 둘러싼 소음이 많고, 큰 클럽 주변에는 늘 소음이 따르기 마련이다"며 "최종 결정이 어떻게 나올지 기다려 봐야 할 것 같다. 맨체스터 시티에게 모든 일이 잘 풀리길 바란다. 지난 몇 년간 그들이 경기장에서 보여준 모습은 정말 놀라웠고, 그들이 획득한 모든 트로피는 당연히 받을 자격이 있었다고 생각한다. 당국의 결정이나 판사의 판결을 기다려야 한다"고 밝혔다.

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이어 "절차를 존중하고 최종 결정을 기다려야 한다. 당국이 이러한 결정을 내릴 책임이 있다. 하지만 축구에 대해서만 말하자면, 그들은 트로피를 받을 자격이 있었다. 난 그들의 축구를 좋아한다"며 "경기장에서 획득한 트로피는 경기장에 그대로 남아 있어야 한다. 그들은 승리할 자격이 있었고, 징계를 피할 수 있기를 바란다"고 덧붙였다.

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한편 엔리케 감독이 이끄는 파리 생제르맹 또한 2014년 맨시티와 함께 유럽축구연맹(UEFA) 재정 규정 위반으로 벌금을 부과받은 바 있다. 당시 PSG는 항상 규정을 준수하며 운영해왔다고 주장했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com