'충격' 박지성과 함께 뛰던 맨유 레전드, 고작 1년도 못 버티나...감독직 경질 위기, "새 감독 후보는 EPL 돌풍 주역"

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[스포츠조선 이현석 기자]마이클 캐릭 감독이 위기에 놓였다. 대체자의 이름까지 거론되는 상황이다.

영국의 더선은 14일(한국시각) '맨유가 부진에 빠진 마이클 캐릭 감독을 경질하기로 결정한다면, 파비안 휘르젤러가 그의 후임으로 가장 유력한 후보로 거론될 것이다'고 보도했다.

더선은 '맨체스터 유나이티드는 일단 이번 시즌 9경기에서 2승 4패를 기록했음에도 불구하고 당분간 마이클 캐릭을 계속 기용할 예정이다. 다만 캐릭은 올 시즌 첫 경질 감독이 될 가능성이 크다. 맨유는 올 시즌 캐릭의 정식 감독 선임을 위해 안도니 이라올라, 올리버 글라스너를 제치고 그를 택했다'고 전했다.

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현역 시절 맨유 레전드 미드필더였던 캐릭은 지도자의 길을 걸은 이후 처음으로 친정팀에 돌아왔다. 지난 시즌 중도에 부임하며 빠르게 친정 맨유를 수습했다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 17경기를 치르는 동안 12승(3무2패)을 거둬 3위까지 순위를 끌어올렸고, 유럽챔피언스리그 진출까지 성공했다. 캐릭은 이후 맨유 정식 감독으로 부임했다.

하지만 기대와 달리 캐릭 체제는 올 시즌 힘을 발휘하지 못하고 있다. 공식전 9경기에서 2승3무4패, 처참한 성적표다. 결과와 더불어 경기력까지 추락하며, 캐릭에 대한 팬들의 기대까지도 꺾이는 분위기다. 캐릭으로서는 점차 벼랑 끝으로 향하는 입장이 아닐 수 없다.

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이런 상황에서 대체자 후보까지 거론되면, 캐릭으로서는 압박감이 더 커지게 됐다. 새롭게 고려되는 후보는 바로 브라이턴의 감독 파비안 휘르첼러다. 2016년 플레잉 코치 시절부터 꾸준히 성장했다. 2020년 장크트파울리 수석코치를 거쳐 감독 지휘봉까지 잡아 2023~2024시즌 독일 2부리그 우승과 분데스리가 승격을 이끌어냈다.

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이후 브라이턴으로 팀을 옮긴 휘르첼러는 첫해부터 팀을 리그 8위에 올려놓았고, 올 시즌도 리그 6경기에서 4승1무1패, 3위. 뛰어난 승률을 기록하며 순항 중이다. 휘르첼러가 위기에 놓인 캐릭의 뒤를 이어 맨유를 위기에서 구할 기대주가 될 수 있을지도 귀추가 주목된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com