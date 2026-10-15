"대표팀 은퇴 못받아들이는 호날두, 모든 면에서 다 잘못됐어!" 루니→ 옛동료 맹비난

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[스포츠조선 전영지 기자]"호날두, 모든 면에서 잘못됐다."

웨인 루니가 전 맨유 동료 크리스티아누 호날두의 포르투갈 대표팀과의 갈등을 둘러싼 행동에 강한 의문을 제기했다.

최근 A매치 기간 호날두는 출전 시간을 놓고 호르헤 헤수스 감독과 갈등을 빚은 뒤 포르투갈 대표팀 캠프를 떠났다. 네이션스리그 노르웨이전에 출전하지 못하고 벤치에 머물게 된 사건이 결정적이었다.

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이후 호날두는 소셜미디어에 10페이지에 달하는 입장문을 올려 동료들에게 사과하면서도 동시에 헤수스 감독이 자신과의 약속을 어겼다고 맹비난했다. 또한 자신을 펠레, 디에고 마라도나와 비교하기도 했다.

'잉글랜드 국대 레전드 공격수' 루니는 14일(한구시각) '더 유나이티드 스탠드'에 출연해 호날두의 발언을 비판했다.

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루니는 "호날두를 보면서 든 생각은 그저 '왜?'라는 것이었다. 같은 날 리오넬 메시가 아르헨티나 대표팀 은퇴를 발표했는데, 호날두가 그런 방식으로 포르투갈 대표팀을 떠난 뒤 입장문까지 발표한 것은 모든 면에서 잘못됐다"고 말했다. "감독을 무시하고 동료들을 그런 식으로 깎아내린 것은 정말 잘못된 행동이었다. 포르투갈축구협회의 위상까지 훼손했다. 모든 면에서 잘못됐다"고 거듭 지적했다. "축구적인 관점에서도, 동료이자 감독의 입장에서도 보기 좋은 모습은 아니었다"고 덧붙였다.

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루니는 호날두가 대표팀 생활을 마무리할 시기를 받아들이지 못하고 있다고 꼬집었다. 그는 "모든 선수에게는 국가대표 생활을 마무리해야 하는 시기가 온다. 안타깝게도 호날두는 이를 잘 받아들이지 못하고 있다. 지켜보기가 불편하다"고 직격탄을 날렸다.

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루니와 호날두는 알렉스 퍼거슨 감독이 이끌던 맨유의 전성기인 2004~2009년 함께 뛰었다. 호날두는 루니가 맨유를 떠나기 8년 전 레알 마드리드로 이적했다. 두 선수는 맨유에서 함께 프리미어리그 우승 3회와 유럽챔피언스리그 우승을 함께 경험했다.

루니는 특히 호날두가 입장문에서 헤수스 감독이 기자회견에서 했어야 할 발언들을 직접 나열한 대목에 강한 불쾌감을 드러냈다. 루니는 "감독에게 무슨 말을 해야 하는지까지 선수가 지시할 수는 없다. 내가 지금껏 본 어떤 일보다도 도를 넘어선 행동"이라고 비판했다.

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한편 호날두는 대표팀의 부름을 받는다면 앞으로도 포르투갈 국가대표로 뛸 의사가 있다고 밝혔다. 포르투갈축구협회는 대표팀 캠프를 이탈한 호날두에게 잠정 출전정지 처분을 내리고 징계 절차에 착수했다. 호날두는 사우디아라비아리그 소속팀 알나스르 복귀 후 2경기 연속 득점중이다. 9일 리그 알다리야 전에서 전반 23분 선제골을 터뜨리며 3대0으로 승리했고, 12일 아시아챔피언스리그 엘리트 네프치 페르가나전에서 전반 42분 팀의 두 번째 골을 터뜨리며 3대1 승리를 이끌었다. 개인 통산 공식 경기 981호 골을 터뜨리며 통산 1000골 기록까지 19골을 남겼다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com