손흥민 라스트댄스 못보나? '14명 사망→리야드 공항 폭격 대혼란' 사우디 개최 예정 국제대회 줄줄이 연기...3개월도 안남은 아시안컵도? AFC 회장도 "지켜보겠지만 필요하면 연기할수도" 인정

AP 연합뉴스

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[스포츠조선 박찬준 기자]사우디 아라비아에서 개최될 예정이었던 2027년 아시안컵이 연기될 가능성이 점점 높아지고 있다.

15일(한국시각) 로이터통신은 '아시아축구연맹(AFC)이 아시안컵을 2028년으로 연기하는 방안을 검토 중'이라고 전했다. 이에 앞서 사우디의 '사우디 스포츠'도 '내년 1월 사우디에서 펼쳐지는 아시안컵의 개최 시기를 1년 뒤인 2028년 1월로 연기하는 방안이 검토될 가능성이 있다'고 보도했다.

사우디는 최근 이란의 지원을 받는 후티 반군으로부터 일련의 공격을 받아왔다. 공격 대상에는 석유 시설과 유조선, 교통 거점 등이 포함됐다. 반군 후티의 미사일 공격으로 14명의 사망자가 발생한 지 불과 하루 만인 11일 리야드의 킹 칼리드 국제공항이 또 다시 공격을 받아 화재가 발생했다. 사우디는 피해 복구와 안전 평가를 위해 리야드 공항 운영을 전면 중단했다.

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불똥은 스포츠에도 튀었다. 12일 사우디 리야드의 알아왈 파크에서 열린 알 나스르와 네프치 페르카나의 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트 리그 스테이지 2차전은 당초 예정된 시간보다 늦게 킥오프되기도 했다. AFP통신에 따르면 후티 반군이 리야드를 향해 발사한 탄도미사일을 성공적으로 요격해 파괴했다는 사우디 주도 연합군의 발표가 난 뒤 경기가 1시간 미뤄졌다.

우리 정부도 대응에 나섰다. 11일 오후 10시부로 사우디 전역에 대한 여행경보를 3단계 '출국 권고'로 상향 조정한다고 밝혔다. 외교부는 "사우디아라비아에 체류 중인 우리 국민은 긴요한 용무가 아닌 한 출국하고, 여행예정자는 여행을 취소하거나 연기해 줄 것"을 권고했다. 다음달 초 미국의 중간선거도 변수다. 중동 정세가 더 급박하게 변할 수 있다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체아웃된 김민재와 황인범이 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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당초 한국 축구는 현지 적응을 위해 다음달 아시안컵 리허설로 중동 원전 2연전을 계획하고 있었다. 공식 발표는 하지 않았지만, 상대는 사우디와 카타르로 결정됐다. 그러나 3개월 남은 아시안컵은 차치하고 당장 평가전부터 사우디의 정세 불안으로 성사 여부가 불투명해졌다. 발등에 불이 떨어진 축구협회는 이제서야 '플랜B'를 다각도로 검토 중인 것으로 전해졌다.

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상황이 이렇게되자 다른 국가들도 불안에 떨고 있다. 일본축구협회(JFA)는 당장 이달 말 사우디에서 열리는 FIFAe 월드컵 참가를 철회했다. JFA는 "개최국의 현재 상황과 안전·보안과 관련해 이용 가능한 정보를 종합적으로 평가한 끝에 불참하기로 결정했다"고 발표했다.

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국제프로축구선수협회(FIFPRO) 아시아·오세아니아 회장 보 부시는 "선수와 팬, 스태프의 안전이 최우선이어야 하며, 아시안컵을 계획하고 운영하는 과정에서도 가장 중심적으로 고려돼야 한다"고 강조했다. 이어 "모든 대표팀 소집에 앞서 위험 평가가 진행된다"며 "안보 상황이 계속 변하고 있는 만큼 아시안컵을 앞두고도 이러한 평가는 대단히 중요할 것"이라고 밝혔다.

이후 상황은 더욱 복잡하게 흐르는 모습이다. 당초 이달 사우디에서 열릴 계획이었던 테니스 대회도 12월로 미뤄졌다. 로이터통신은 '당초 10월에 열릴 예정이었던 테니스 '식스 킹스 슬램' 대회가 최근 발생한 사우디아라비아 공격 사태로 인해 12월27일부터 30일에 열리는 것으로 연기됐다'고 전했다. 이어 '이번 결정은 사우디가 최고 수준의 스포츠 행사를 제공하기 위해 기울이는 노력을 반영한 것으로, 대회 개최와 관련된 조직적 및 물류적 어려움과 그것이 관객 경험의 질에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 평가한 결과'라고 했다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 손흥민과 이재성이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

뿐만 아니라 골프도 연기 가능성이 제기됐다. 로이터통신은 '다음 달 리야드에서 열리는 사우디아라비아 인터내셔널 대회를 앞두고 보안 상황을 예의주시하고 있다고 밝혔다'고 했다.

당장 아시안컵은 더욱 힘들 전망이다. 리야드는 아시안컵의 주요 개최 도시다. 리야드에는 무려 5개의 경기장이 있다. 결승전을 비롯해 29경기 진행될 예정이다. 더욱이 공격 대상이 공항이라는 점에서 선수단과 팬들의 이동 및 안전 문제가 심각히 제기될 수 밖에 없다. 아시안컵은 앞서 언급한 테니스, 골프 대회보다 규모가 훨씬 크다.

일단 AFC는 관망의 입장이지만, 1년 연기도 염두에 두는 모습이다. 알 칼리파 AFC 회장은 FIFA 평의회가 열리고 있는 스위스 취리히에서 취재진을 만나 "결정을 서두를 필요가 없다"며 "11월 말까지 기다려 볼 수 있다. 이 지역의 상황은 좋든 나쁘든 빠르게 바뀔 수 있기 때문에 앞으로 어떤 일이 벌어질지 지켜봐야 한다"고 말했다.

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이어 "필요하다면 결정을 내리겠지만, 필요하다면 2028년으로 대회를 1년 연기할 수도 있다"며 "하지만 현재로서는 상황을 주시하고 있으며, 모든 것이 예정대로 진행되고 있다"고 이야기했다.

한국 축구는 이번 아시안컵에서 66년만의 우승에 도전한다. 한국은 아랍에미리트, 베트남, 예멘과 함께 E조에 속했다. 1월 10일 제다 킹 압둘라 스포츠 시티 스타디움에서 UAE와 1차전을 치른다.

대한축구협회는 현지 적응을 위해 다음달 아시안컵 리허설로 중동 원전 2연전을 계획하고 있다. 공식 발표는 하지 않았지만, 상대는 사우디와 카타르로 결정됐다. 그러나 3개월 남은 아시안컵은 차치하고 당장 평가전부터 사우디의 정세 불안으로 성사 여부가 불투명해졌다. 중동 원정이 취소될 경우 한 달 남은 평가전 상대를 급하게 물색하기는 쉽지 않다. 아시아 각국의 A매치 스케줄이 이미 짜여 있다. 일본은 싱가포르에서 브라질, 파라과이와 2연전을 갖는다. 한국처럼 원정에 오를 예정인 호주는 카타르, 요르단과 만나고, 이란은 이라크 등과 4개국 친선대회를 계획하고 있다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 교체를 준비하는 선수들에게 작전지시를 하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

'플랜B'에서도 중동 원정 변경은 쉽지 않다. 사우디를 국내에 불러들이는 것은 시나리오에 없는 것으로 알려졌다. 사우디 원정의 경우 경기장 변경이 대안으로 논의되고 있는 것으로 전해졌다. 수도 리야드가 아닌 비교적 안전한 도시에서 평가전을 치르는 방안을 강구하고 있다고 한다. 사우디가 여의치 않을 경우 카타르, UAE 등 중립국에서 경기하는 것도 고려되고 있다. 카타르에서 사우디와 카타르, 2연전을 치를 수도 있다.

모레노호는 11월 A매치 기간(9~18일)에 맞춰 재가동된다. 만에 하나 평가전이 불발되면 한국 축구는 '올스톱'의 위기에 처하게 된다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com