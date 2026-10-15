이럴 수가! "엄지성 인종차별 사건 용납할 수 없는 일"이라던 밀월 감독, 뒤에서는 "경기 왜 멈춰" 황당 망언...英SNS서는 "망발" 분노 중!

엄지성 맹활약 속 한국 축구 금메달

AP연합뉴스

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[스포츠조선 박찬준 기자]충격적인 사건이 발생했다.

'아시안게임 금메달리스트' 엄지성(스완지시티)이 경기 중 인종차별을 당했다. 스완지 시티는 14일 새벽(한국시각) 영국 런던의 더 덴에서 열린 밀월과의 2026~2027시즌 잉글랜드 챔피언십(2부리그) 10라운드 밀월 원정에서 1대0으로 승리했다. 후반 45분 호나우지의 극장골로 4연승에 성공한 스완지시티는 승점 23점으로 1위를 질주했다.

사건은 후반 20분 발생했다. 벤치에 앉아 있던 엄지성은 후반 경기 준비를 위해 몸을 풀었다. 일부 밀월팬이 엄지성을 향해 인종차별적 모욕을 했다. 경기를 관장하던 에드워드 덕워스 주심이 곧바로 경기를 멈췄다. 주심은 비토르 마토스 스완지시티 감독, 알렉스 닐 밀월 감독과 대화를 나눴다. 현장에는 안전 요원이 즉각 투입됐고, 덕워스 주심은 스완지 벤치 뒤편 관중석 구역을 가리켰다.

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경기는 7분 정도가 지나서야 재개됐다. 경기장 내에는 인종차별적 구호에 대한 신고가 접수되었으며, 현재 경찰이 CCTV를 통해 가해자 신원을 파악 중이라는 장내 안내 방송이 울려 퍼졌다.

출처=스완지시티 SNS

마토스 감독은 경기 후 인터뷰를 통해 "엄지성과 관련된 상황이었다"고 정확히 공개했다. 그는 "주심은 규정된 프로토콜을 정확히 따랐고, 밀월 역시 상황 처리에 적극적으로 협조하며 올바르게 대처했다"고 설명했다.

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마토스 감독은 마지막으로 "우리 모두 이런 일이 축구판에 설 자리가 없다는 것을 안다. 절대 일어나서는 안 될 일"이라며 "이런 상황이 발생한다면 우리는 선수와 함께 맞설 것이다. 이번 대상은 바로 엄지성이었다"고 말했다.

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마토스 감독은 엄지성의 반응도 전했다. 마토스 감독은 "엄지성은 영리한 선수"라며 "지금 상황을 달가워하지 않는다. 하지만 우리가 엄지성 곁에 있을 것이다. 가능한 한 끝까지 상황을 지켜볼 것"이라고 말했다.

금메달 목에 건 엄지성

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스완지시티는 곧바로 공식 채널을 통해 성명을 냈다. 스완지시티는 '오늘 밀월과 챔피언십 경기 후반전 도중 엄지성을 향한 인종차별적 발언이 있었다'며 '모든 규정과 절차를 준수할 것이며 조사가 진행되는 동안 관련 당사자들에게 가능한 모든 지원을 아끼지 않을 것'이라고 했다.

마지막으로 '우리는 엄지성과 함께할 것이며 그에게 변함없는 애정과 지지를 보낸다'고 했다.

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밀월 역시 뜻을 함께 했다. 밀월도 공식 입장을 통해 '어떠한 형태의 차별적 폭언에도 무관용 원칙을 적용하고 있다. 그런 행동을 한 것으로 확인되는 사람에게는 가능한 가장 강력한 조치를 취할 것'이라고 밝혔다.

이어 '구단은 사실관계를 확인하기 위해 관계 당국과 협력하고 있다. 현재 해당 사건은 경찰 조사가 진행 중이기 때문에 추가적인 언급은 할 수 없으며, 구단은 조사를 전적으로 지원하고 있다'고 설명했다.

엄지성 '한번 꺾고'

닐 감독도 "용납할 수 없는 일"이라며 분노를 감추지 못했다. 하지만 뒤에서는 달랐다. 그는 BBC와의 인터뷰에서 "불미스러운 사건이 있었다는 것은 알지만 내가 관여할 문제는 아니며 당국이 처리할 일이다. 단호히 대처해야 하는 것은 맞지만, 경기를 중단한다고 해서 해결되는 건 없다. 경기 흐름만 끊어놓았을 뿐"이라고 주장했다.

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그러면서 "경기장에서 당장 해결할 수 있는 일도 아닌데 경기를 멈춘 이유를 모르겠다. 우리가 골을 넣었다면 내가 이렇게 느끼지 않았을 것"이라는 황당한 주장을 이어갔다.

닐 감독이 어이없는 반응을 보이자 영국은 발칵 뒤집혔다. 영국 내 대표적인 인종차별 반대 단체인 '킥잇아웃'은 즉각 성명을 내고 닐 감독을 질타했다. '킥잇아웃'은 '선수의 안전과 복지는 경기의 모멘텀이나 흐름보다 항상 우선되어야 한다'며 '감독을 비롯한 모든 리더는 차별에 맞서 솔선수범하는 언행을 보여야 한다'고 질타했다.

출처=스완지시티 SNS

영국 웨일스온라인은 '닐 감독은 엄지성을 향한 인종차별 공격 이후 경기가 중단된 결정에 대해 불만을 드러내 논란이 됐다. 주심은 경기를 중단시킨 후 양팀 감독들과 오랜 시간 논의를 진행했다. 이어 경기장 스피커에선 인종차별 의혹이 제기되었음을 확인하는 안내 방송이 나왔다. 닐 감독은 경기 중단이 패배 원인 중 하나였다고 주장했다'고 비난했다. 특히 '닐 감독의 발언은 SNS에서 엄청난 반발을 불러일으켰다'고 팬들의 반응까지 전했다.

엄지성은 올 시즌 최고의 활약을 펼치고 있다. 8경기에서 2골-2도움을 기록하며 스완지의 에이스 역할을 하고 있다. 앞서 두번의 시즌에서 3골-3도움을 기록했던 엄지성은 커리어 하이를 예약한 상황이다. 엄지성은 최근 막을 내린 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 5경기 4골-4도움으로 한국 축구의 4연패에 일조했다. 일본과의 결승전에서는 결승골 까지 넣었다.

그 기세를 몰아 소속팀에 복귀했지만, 난데없는 인종차별로 고개를 숙여야 했다.