[오피셜]'7분 동안 3골' 무리뉴 기적 대역전승에도 분노 폭발 "선수를 죽이려 하다니"…UCL 2시간 전 비니시우스 4G 출전 정지 중징계 발표

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로이터 연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기자]레알 마드리드의 비니시우스 주니오르가 4경기 출전 정지의 중징계를 받았다.

그는 바르셀로나와의 엘 클라시코에 출전할 수 없게 됐다. 비니시우스는 11일(이하 한국시각) 비야레알과의 2026~2027시즌 스페인 프리메라기가 8라운드에서 후반 추가골을 터트렸다.

그러나 그의 골은 VAR(비디오판독)에 이은 온 필드 리뷰 끝에 노골이 선언됐다. 공격 전개 과정에서 비니시우스가 상대 미드필더인 나탕 살리바의 머리채를 잡아당긴 것이 적발됐다. 그리고 비신사적인 행동으로 다이렉트 레드카드를 받았다.

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스페인축구협회는 15일 비니시우스의 4경기 출전 정지 징계를 발표했다. 징계위원회는 '공을 다툴 위치에 있지 않은 상태에서 폭력적인 행동을 했다'는 이유로 2경기, 심판진에 대한 '항의'를 이유로 추가 2경기 출전 정지 징계를 내렸다. 그는 세비야-바르셀로나-라싱 산탄데르-발렌시아와의 경기에 출전할 수 없게 됐다.

조제 무리뉴 감독은 또 폭발했다. 레알 마드리드는 이날 이탈리아 로마의 스타디오 올림피코에서 AS로마와 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 2차전을 치렀다.

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극적인 승부였다. 레알 마드리드는 1-3으로 밀리며 패색이 짙던 후반 38분부터 45분까지 7분 사이 3골을 몰아치며 대역전에 성공했다. 레알 마드리드가 4대3으로 승리하며 UCL 2연승을 달렸다.

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무리뉴 감독이 분노한 것은 비니시우스의 징계 발표 시점이다. 그는 친정팀인 AS로마를 상대로 환희의 밤을 보낸 후 "스페인 클럽의 선수가 중요한 경기를 앞두고 2시간 전에 4경기 출전 정지 징계를 받았다는 사실을 알게 되는 게 정상이라고 생각하나. 내일 아침에 할 수는 없었나. 버스를 타고 경기장에 거의 도착했을 때 비니시우스가 4경기 출전 정지를 당했다는 사실을 알아야 한다는 건가"라고 반문했다.

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그리고 "정말 뻔뻔하다. 스페인 축구를 위해, 순위를 위해, 스페인 축구의 위상을 위해 승점 3점을 따낸 스페인 클럽을 상대로, 경기 두 시간 전에 선수를 죽이려 했다니, 내 생각엔 정상적인 행동이 아닌 것 같다"고 꼬집었다.

무리뉴 감독은 비니시우스가 퇴장당한 비야레알전 후에는 기자회견에 불참했다. 비니시우스는 자신 SNS를 통해 이미 '팀과 레알 마드리드 팬들에게 죄송하다'고 사과했다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com