'손흥민보다 어리다' 맨유 초초파격 차기 사령탑 후보 등장...브라이튼 천재 감독 휘르첼러, EPL 1순위 지목 '콘테도 후보군'

사진=트랜스퍼라이브

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민보다 젊은 감독이 맨체스터 유나이티드 차기 사령탑 후보군에 올랐다.

영국 더 선은 14일(한국시각) '파비안 휘르첼러 감독이 맨유가 감독을 교체할 경우 지휘봉을 잡을 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 내 최선의 후보로 평가받고 있다'고 보도했다.

매체는 '맨유는 올 시즌 9경기에서 2승 4패에 그치는 부진 속에서도 우선은 마이클 캐릭 감독을 지지하고 있는 상황'이라고 전했다. 이어 '지난달 구단 고위 관계자는 케릭을 경질할 가능성에 대해 '어리석은 생각'이라고 일축했지만, 45세의 캐릭 감독은 이번 시즌 EPL에서 가장 먼저 경질될 후보 1순위에 올라 있다'고 설명했다.

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1993년생 휘르첼러 감독은 선수로서는 성공하지 못했다. 선수로서 성공할 수 없다는 걸 빠르게 깨닫고 은퇴하기 전부터 지도자 생활을 준비했다. 은퇴 후 독일 연령별 대표팀에서 수석 코치로 일한 그는 2020년 장크트파울리 수석 코치로 부임했다. 2022년 시즌 도중 감독 대행을 맡아 성공적으로 팀을 이끌면서 독일에서 이름을 알리기 시작했다. 분데스리가 2부에 있던 장크트파울리는 휘르첼러 감독 밑에서 성공적인 시간을 보내며 2023~2024시즌 13년 만에 승격에 성공했다. 이에 브라이튼이 휘르첼러 감독을 선임했다. 브라이튼에서도 성공적으로 자신의 능력을 입증하는 중이다.

로이터연합뉴스

더 선은 '휘르첼러 감독은 2024년 지휘봉을 잡은 이래 브라이튼을 이끌며 맨유전 6경기 중 4승을 거두었고, EPL에서 2시즌 연속 8위라는 성적을 확보했다'고 밝혔다. 다만 영입 과정은 간단치 않을 전망이다. 매체는 '휘르첼러는 지난 6월 브라이튼과 새로운 3년 계약을 체결했기 때문에 그를 영입하려면 상당한 액수의 위약금이 발생하게 된다'고 짚었다.

브라이튼 역시 대비에 나선 것으로 보인다. 매체는 '토니 블룸 브라이튼 구단주는 지난달 타 구단으로부터 휘르첼러 감독에 대한 접근이 있을 경우에 대비해 '모든 만약의 사태에 준비하고 있다'고 언급했다'고 전했다.

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맨유는 캐릭 감독을 지지하는 모양새를 대외적으로는 갖추고 있지만 물밑에서는 새 감독을 찾고 있는 것으로 보인다. 휘르첼러 감독은 장래성이 넘치지만 아직 경험이 많지 않고, 빅클럽을 지도해본 적이 없다는 단점이 분명하다.

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한편 안토니오 콘테 감독의 이름도 거론되고 있다. 매체는 '콘테 감독은 현재 야인 상태이며, 2024~2025시즌 나폴리를 이탈리아 세리에A 우승으로 이끈 뒤 EPL 복귀를 희망하고 있는 것으로 알려졌다'고 전했다. 다만 '콘테 측 관계자들은 최근 A매치 휴식기 동안 맨유와 접촉했다는 소문을 부인했다'고 덧붙였다.

더 선은 '콘테는 첼시, 나폴리, 인터밀란, 유벤투스에서 우승을 차지했음에도 평균 재임 기간이 2년 정도에 불과하다'며 '다혈질적인 콘테의 성향은 보다 순응적인 캐릭 감독과 극과 극을 이루기 때문에, 맨유 감독 프로필의 일관성 부족에 대한 질문이 추가로 제기될 수 있다'고 분석했다.