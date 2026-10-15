충격 통한의 '오피셜' 레알 눈물 난다, 비니시우스 엘클라시코 명단서 삭제…폭력적 행위+공격적 행동 4경기 징계

사진=파브리지오 로마노 SNS

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]이번 시즌 분위기가 좋지 않은 레알 마드리드가 또 한 번의 시련을 겪고 있다. 비니시우스 주니오르가 징계를 받으면서 '엘클라시코'에 뛰지 못한다.

스페인 마르카는 15일(한국시각) '비니시우스는 지난 11일 비야레알과의 경기에서 퇴장당한 뒤 징계위원회로부터 4경기 출전 정지 징계를 받아 엘클라시코에 출전할 수 없게 됐다'고 보도했다. 비니시우스는 상대 팀 선수 네이선 살리바의 머리카락을 잡아당겨 퇴장당했다. 이에 따라 그는 세비야, 바르셀로나, 라싱 산탄데르, 발렌시아와의 경기에 결장하게 된다. 11월 A매치 휴식기가 끝난 뒤에야 리그 경기에 복귀할 예정이다.

경기를 주관한 주심 이시드로 디아스 데 메라는 경기 보고서에 퇴장 사유뿐 아니라 선수가 퇴장당한 이후 발생한 추가적인 상황도 기록했다. 해당 장면은 VAR(비디오 판독) 심판진이 주심에게 알렸으며, 주심은 영상을 확인한 뒤 판정을 바꿨다.

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매체에 따르면 공식적인 경기 보고서에는 '경기와 무관한 상황에서, 공을 경합할 수 없는 상태이거나 경기가 중단된 상황에서 폭력적인 행위를 한 것에 대해 2경기 출전 정지 징계를 부과한다'며 '이는 징계 규정 제5조에 따른 추가 벌금과 함께 적용된다. 또한 주심, 부심 또는 대기심에게 항의한 행위에 대해 2경기 출전 정지 징계를 부과한다'고 기록됐다.

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이번 징계에서 비니시우스에게 불리하게 작용한 점은 공과는 무관한 경합이었다는 사실이다. 만약 공을 두고 경합하는 상황이었다면 징계가 한 경기 출전 정지에 그쳤을 수도 있다. 게다가 주심은 경기 보고서에서 비니시우스가 보인 '공격적인 태도'를 언급하기도 했다. 동료 선수들이 그를 말려야 했다고 강조했다.

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비니시우스는 해당 경기 퇴장 이후 사회관계망서비스(SNS)를 통해 팀을 수적 열세에 빠뜨린 것에 대해 동료들과 팬들에게 사과했다.

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스페인 라리가 4위까지 처져있는 레알에게는 비상이 걸렸다. 바르셀로나와의 맞대결에서 비니시우스가 빠진다는 것은 막대한 전력 누수다. 레알이 비니시우스가 없는 4경기에서 또다시 저조한 성적을 거둔다면 순위가 더 하락할 수 있다는 우려까지 나온다. 비니시우스의 안일한 행동이 팀을 어려움에 빠뜨리고 말았다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com