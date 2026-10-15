이강인에 탈탈 털리자 '수뇌부 폭언' 맨유 수비수, 끝내 사과 거부…"분노와 좌절감 때문에 그런 말 했다' 장문의 해명 글만 올려 또 논란

로이터 연합뉴스

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사진캡처아마존 프라임

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[스포츠조선 김성원 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)에게 탈탈 털린 맨유의 리산드로 마르티네스가 해명 글을 올렸다.

맨유는 14일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 아틀레티코 마드리드와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 2차전에서 0대2로 패했다.

선발 출전한 이강인이 경기 시작 53초 만에 맨유를 무너뜨렸다. 그는 센터서클에서 상대 수비 뒷공간으로 달리는 우고 바에나를 향해 날카로운 패스를 찔렀다. 공을 잡은 바에나가 반대편에 있는 파블로 바리오스에게 패스를 보냈고, 이를 바리오스가 침착하게 득점으로 연결했다.

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이강인은 전반 11분 상대 진영 우측에서 공을 잡아 맨유 선수 두 명 사이를 파고드는 전매특허 드리블로 새로운 득점 찬스를 창출하는가 하면, 정확한 전환 패스를 동료에게 전달하기도 했다. 마르티네스와 몸싸움, 신경전에서 밀리지 않는 모습도 인상적이었다.

마르티네스는 아틀레티코전 후 폭발했다. 그는 아마존 프라임과의 인터뷰에서 구단 기술이사 제이슨 윌콕스 등 수뇌부를 콕 집어 비판했다.

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그는 "우리는 지난 시즌 환상적인 시즌을 보냈고, 이제는 수뇌부에 더 많은 것을 기대한다. 경쟁할 수 있는 선수가 더 필요하다. 다른 많은 팀들도 선수들을 많이 영입한다. 아틀레티코는 훌륭한 팀을 갖추고 있고 승리할 자격이 있다"며 "나는 더 많은 투자를 기대한다. 기술이사에게 더 많은 것을 기대한다. 솔직히 말해서 우리 선수들도 더 잘 해야 하지만, 강한 스쿼드를 구축하는 것도 중요하다"고 불만을 토로했다.

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AFP 연합뉴스

논란이 됐다. 마르티네스는 15일 자신의 SNS를 통해 '경기 후, 우리 모두가 원했던 결과를 얻지 못한 것에 대한 분노와 좌절감 때문에 그런 말을 했다'며 장문의 글을 올렸다. 다만 끝내 사과는 거부했다.

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그리고 '나를 아는 사람들은 내가 축구를 어떻게 대하는지, 열정과 헌신, 그리고 승리에 대한 엄청난 열망으로 가득 차 있다는 것을 안다. 일이 뜻대로 되지 않을 때는 마음이 아프다, 특히 맨유처럼 역사와 위상이 높은 클럽을 대표할 때는 더욱 그렇다'고 밝혔다.

마르티네스는 또 '내 말은 나의 심정과 이 클럽이 최고의 영예를 위해 경쟁하는 모습을 얼마나 보고 싶은지를 반영한 것이다. 그런 높은 기준은 내가 축구를 바라보는 방식의 일부이며, 이 유니폼을 입는 데 따르는 책임감을 의미한다. 내가 '더 많은 것을 원한다'고 말할 때, 그것은 이 클럽의 일원으로서 우리 모두가 가져야 할 야망을 의미한다'고 강조했다.

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마르티네스 SNS

마르티네스는 이어 '무엇보다도, 결과를 내야 하는 건 바로 우리 선수들이라는 걸 알고 있으며, 나는 그 책임을 가장 앞장서서 수행할 것이다. 우리는 스스로에게 더 높은 기준을 요구하고, 맨유를 다시 정상으로 끌어올리기 위해 함께 노력해야 한다. 나는 동료들, 감독님, 그리고 이 클럽의 발전을 위해 노력하는 모든 분들을 믿는다'고 덧붙였다.

마르티네스는 올 시즌을 끝으로 맨유와 계약이 종료된다. 다만 맨유가 계약을 1년 연장할 수 있는 옵션을 갖고 있다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com