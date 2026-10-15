[오피셜]'韓 에이스' 이강인 죽이기 시도하더니 꼴좋다...무리뉴 어떡하나, 레알 마드리드 충격 징계 "비니시우스 4경기 출전 정지 확정"

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[스포츠조선 이현석 기자]레알 마드리드 공격수 비니시우스 주니오르가 추가 징계를 받았다.

라리가 징계위원회는 15일(한국시각) 비니시우스 주니오르에 대한 추가 징계 결의문을 발표했다.

스페인의 마르카는 '징계위원회는 비야레알전에서 받은 레드카드에 대해 비니시우스에게 가혹한 징계를 내렸다'고 보도했다.

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사진=X 캡처

마르카는 '비니시우스는 지난 토요일 비야레알 과의 경기에서 퇴장당한 후 징계 위원회 로부터 4경기 출장 정지 징계를 받았기에 엘 클라시코에 출전할 수 없다. 그는 11월 A매치 휴식기 이후에야 복귀할 수 있을 것으로 보인다'고 전했다.

징계위원회는 '본 위원회는 징계 규정 제130조 2항의 적용이 적절하다고 판단하여, 해당 조항에 규정된 최소 기간인 2경기 출전 정지를 부과한다'며 '또한 영상에는 퇴장당한 후 해당 선수가 심판의 판정에 항의하며 심판에게 공격적으로 다가가 동료들에게 제지당하는 모습이 명확하게 나타나 있다. 이를 바탕으로, 징계 규정 제127조에 따라 최소 징계인 2경기 출장 정지 처분을 내리는 것이 적절하다고 판단된다'고 발표했다. 비니시우스는 폭력적인 행위, 심판에 대한 공격적 태도로 각각 2경기씩, 총 4경기 출전 정지 징계를 받게 됐다.

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레알 마드리드는 11일 스페인 마드리드의 에스타디오 베르나베우에서 열린 비야레알과의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 8라운드 경기에서 1대0으로 승리했다. 문제는 경기 결과가 아닌 경기 막판 터진 퇴장이었다. 레알은 후반 중반 비니시우스 주니오르가 추가골을 터트리며 격차를 벌리는 듯 했다. 하지만 해당 득점은 비디오 판독(VAR) 결과 노골이 선언됐다. 공격 전개 과정에서 비니시우스는 상대 수비수인 나탕 살리바의 머리채를 잡아당겼다. 주심은 곧바로 비니시우스에게 퇴장을 선언했다.

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이후 무리뉴 감독은 기자회견에 불참하며 판정 논란에 불씨를 키웠다. 영국의 BBC는 '무리뉴 감독은 자신이 무슨 말을 하든 징계가 우려되어 기자회견에 참석하지 않았다는 소문이 빠르게 퍼졌다'고 설명했다. 레알 구단까지 공식 채널을 통해 '심판 판정의 일관성 부족을 비판하며 VAR이 특정 상황에는 개입하는 반면, 유사한 다른 상황은 검토하지 않는다'며 이강인의 반칙 사례를 또 언급하는 등 문제를 야기했다. 하지만 비니시우스는 결국 4경기 출전 정지라는 강한 징계를 받았다.

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레알은 지난 아틀레티코 마드리드와의 더비 경기 이후에도 판정 문제로 화제를 모은 바 있다. 당시 무리뉴 감독은 이강인의 태클 장면을 직접 프린트해 기자회견장에 등장해 판정에 의문을 제기했다. 구단은 페데리코 발베르데가 3도 염좌를 당했다는 공식 발표까지 내놓았다. 장면의 당사자였던 이강인은 SNS에서 엄청난 비난을 받아야 했다. 다만 발베르데는 3도 염좌라는 평가와는 달리 곧바로 복귀했다. 이번 징계 결과에는 어떤 반응을 보일지도 주목할 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com