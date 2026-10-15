[MLS 라인업] 손흥민, MLS 무관 최대 위기 봉착...최악의 LA FC, 오스틴전 선발 발표

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[스포츠조선 김대식 기자] 손흥민이 LA FC를 구할 수 있을까.

LA FC는 15일(한국시각) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 오스틴 FC와 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 홈 경기를 치른다.

경기를 앞두고 선발 명단이 발표됐다. 4-2-3-1 포메이션에서 손흥민은 3의 중앙 자리를 맡았다. 최전방에는 드니 부앙가가 배치됐다. 좌우 날개에는 레오 발타와 아르민도 지프가 선택을 받았다. 중원에는 마크 델카도와 이고르 제주스가 호흡을 맞춘다. 수비진에는 예브헨 체베르코, 애런 롱, 라이언 포르테우스, 세르지 팔렌시아가 배치됐다. 위고 요리스가 골문을 지킨다.

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최악의 흐름을 보이고 있는 LA FC다. 8월 이후로 14경기에서 단 2승 밖에 없다. 마크 도스 산토스 감독은 결국 1시즌도 채우지 못하고 경질됐다. 도스 산토스 감독이 경질된 후 임시 사령탑으로 선임된 사비 타마리트 감독의 첫 경기였던 벤쿠버 화이트캡스전에서도 1대1 무승부를 거둔 LA FC다.

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서부 컨퍼런스 순위는 6위까지 하락했다. 이번 경기에서도 패배할 경우 중위권 추락 가능성을 열어둘 정도로 상황이 좋지 않다. 오늘 경기를 포함해 정규 리그 일정은 5경기가 남아있다. 이런 분위기에서 MLS컵 플레이오프를 치러봤자 결과는 뻔하다.