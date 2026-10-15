[오피셜] 이러다 손흥민 라스트댄스 진짜 사라질라, '사우디 개최' FIFAe 파이널스 전격 연기 "정세 변화 고려"

사진=FiFAe

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[스포츠조선 김대식 기자]이러다가 정말로 아시안컵이 연기될 수도 있다.

2027년 1월 사우디아라비아에서 열릴 아시안컵이 제대로 열릴지 의문이다. 사우디는 최근 이란의 지원을 받는 후티 반군으로부터 폭격을 당하고 있는 중이다. 후티 반군은 사우디 내에 있는 공항, 에너지 시설, 교통 거점을 공격 대상으로 삼고 있다. 사우디 수도 리야드에 있는 킹 칼리드 국제공하에서 이미 소중한 목숨들이 많이 희생됐다. 공항 운행을 전면 중단시킨 사우디도 가만히 있지 않고, 후티 반군을 향한 반격을 시작했다. 튀르키예 등 주변국들이 참전할 가능성이 제기되고 있어서 전쟁이 쉽게 끝날 것 같지 않은 모양새다.

받아왔다. 공격 대상에는 석유 시설과 유조선, 교통 거점 등이 포함됐다. 반군 후티의 미사일 공격으로 14명의 사망자가 발생한 지 불과 하루 만인 11일 리야드의 킹 칼리드 국제공항이 또 다시 공격을 받아 화재가 발생했다. 사우디는 피해 복구와 안전 평가를 위해 리야드 공항 운영을 전면 중단했다.

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아시안컵 개막을 3달 앞둔 시점에서 대회 연기 가능성이 제기되고 있다. 15일(이하 한국시각) 로이터통신은 '아시아축구연맹(AFC)이 아시안컵을 2028년으로 연기하는 방안을 검토 중'이라고 전했다. 이에 앞서 사우디의 '사우디 스포츠'도 '내년 1월 사우디에서 펼쳐지는 아시안컵의 개최 시기를 1년 뒤인 2028년 1월로 연기하는 방안이 검토될 가능성이 있다'고 보도했다.

AFP연합뉴스

아시안컵에 앞서 열릴 예정이었던 '국제축구연맹(FIFA)e 파이널스 2026' 개최도 연기됐다. FIFA는 15일 공식 채널을 통해 '우리와 사우디 e스포츠연맹은 당초 오는 16일부터 25일까지 제다에서 개최될 예정이었던 대회 연기를 발표했다. 이번 결정은 최근 해당 지역에서 발생한 정세 변화와, 이것이 대회 개최에 필요한 물류 및 운영 수송 계획에 미치는 영향을 평가한 끝에 내려졌다'고 발표했다. 대회 개최 날짜와 관련된 사항은 추후에 발표할 것이라고 전했다.

물론 이러한 상황에서도 대회가 강행될 것이라는 전망도 존재한다. 해외 매체 올 아시안 풋볼의 기자 다니엘은 "사우디아라비아의 스폰서들이 전쟁 중임에도 경기 개최를 요구하는 것은 놀라운 일이 아니"라며 "AFC의 절반은 사우디 스폰서들에게 휘둘리고 있다"고 지적한 바 있다.

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28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 손흥민이 슈팅이 막히자 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

그렇게 될 경우, 일본은 대회 참가를 기권할 수도 있다. 일본 매체 트라이브 풋볼은 '정세가 불안정한 상태 그대로 AFC가 사우디에서의 아시안컵 개최를 강행할 경우, 일본 대표팀이 대회 참가를 기권할 가능성도 고려해 볼 수 있다'고 언급했다.

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손흥민의 국가대표 마지막 메이저 대회일 가능성이 높은 이번 아시안컵 개최 여부에 축구 팬들의 시선이 집중되고 있다.