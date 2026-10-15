일본 날벼락! "한국 무너뜨리고 영웅될 것" 日 최고 유망주, '이강인 스승' 아기레에게 찍혔나..."로테이션에도 포함 안 돼"

사진=사토 류노스케 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]일본 유망주 사토 류노스케가 스페인 무대에서 험난한 여정이 예고되고 있다.

스페인의 수페르 데포르테는 14일(한국시각) '사토가 발렌시아에서 자취를 감췄다'고 보도했다.

사토는 지난여름 이적시장을 통해 스페인 명문 발렌시아에 입단했다. 이미 어린 시절부터 일본에서 주목받는 재능이었다. 불과 16살의 나이로 1군 무대에 모습을 드러낸 사토는 자신의 재능을 FC도쿄 소속으로 맘껏 뽐냈다. 미드필더와 더불어 윙백과 윙어까지 소화할 수 있는 다재다능한 선수, 일본에서는 동나이대 견줄 선수가 없는 특급 자원이다. 공을 다루는 스킬과 슈팅, 창의적인 패스가 돋보인다.

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사진=사토 류노스케 SNS 캡처

이미 대표팀까지도 승선하며 기대감이 컸다. 지난해 동아시안컵에서 대표팀에 승선한 사토는 한-일전을 앞두고 "한국은 일본과 전토의 라이벌 관계다. 경기에서 반드시 이기고 싶고, 스스로 영웅이 되고 싶은 욕심도 있다"고 밝혔었다. 지난 1월 사우디아라비아에서 열린 2026년 U-23 아시안컵에서는 4강에서 한국을 0대1로 무너뜨리는데 일조했다. 이런 활약을 인정받으며 유럽 5대 리그에 직행했다.

프리시즌부터 기대감이 컸다. 이를 바탕으로 시즌 초반 사토는 곧바로 출전 기회까지 받았다. 이례적인 출전 시간을 부여받으며, 곧바로 라리가에 연착륙하는 것처럼 보였다. 하지만 기대 이하의 경기력, 아쉬운 공격포인트 생산력이 발목을 잡았다. 이런 상황에서 새 감독인 하비에르 아기레까지 부임하며 상황이 뒤바뀌었다. 아기레 감독은 사토를 곧바로 제외하며 주요 전력으로 고려하지 않는 모습이다.

EPA연합뉴스

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수페르 데포르테는 '사토는 발렌시아 입단 이후 가장 힘든 시기를 보내고 있다. 3경기 연속 출전 기회가 없었다. 사토는 일본 대표팀에서 조기 복귀하며 새 감독에게 최대한 빨리 합류하기 위해 노력했던 점을 고려하면 이러한 상황은 더욱 안타깝다. 아기레 감독 체제에서 그의 역할은 점점 줄어들어 선발 명단은 물론 로테이션 명단에서도 완전히 제외 되었다. 적어도 지금은 아기레 감독의 옵션에서 후순위로 밀려났음이 분명하다'고 전했다.

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사토로서는 반등이 필요한 시점이다. 그간 구보 다케후사, 이강인을 라리가 정상급 재능으로 키워낸 아기레 감독 체제에서 반등에만 성공한다면 재능을 꽃피울 가능성도 배제할 수 없다. 아기레 감독 또한 인터뷰를 통헤 "그의 태도가 정말 마음에 들었다. 공을 다루는 데 능숙하고 재능 있는, 마치 전기가 흐르는 듯한 선수다. 제가 그에게서 본 모습은 다른 많은 선수들에게서 본 모습과 마찬가지로 훌륭했다"고 재능과 태도는 인정했다. 올 시즌을 시작으로 본격적인 유럽 적응이 관건이 될 예정이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com