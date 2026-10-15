'국대 불화설' 김민재 아스널 합류 현실화 초대박! '오피셜급' 인물 입에서 이야기 나왔다… "뮌헨 즉시 대체자 영입해야"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체 아웃된 김민재가 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 강우진 기자]국가대표팀 불화설과 관련해 비판을 받고 있는 한국 국가대표 수비수 김민재가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 아스널로 이적할 가능성이 전해졌다.

독일 매체 '푸스발트랜스퍼스'는 15일(한국시각) '바이에른 인사이더'의 주장을 인용해 김민재가 아스널로 떠날 수 있다고 보도했다. 이는 최근 김민재의 최근 경기 부진 이후 나온 이야기라 신빙성이 있다. 김민재가 소속돼 있는 독일 분데스리가 명문 뮌헨은 지난 14일 있었던 바이킹 FK(노르웨이)와의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 경기에서 3-3으로 비겼다. 약체로 평가받는 바이킹과의 승부였기에 승점 1점을 가져갔다는 것만으로 팬들을 충격에 빠뜨리기 충분했다. 김민재는 선발 출장해 풀타임을 소화했기에 경기력에 대한 비판을 피하지 못했다. 매체는 '김민재가 최악의 하루를 보냈다'고 평가했다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 김민재가 패스를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

김민재의 이적설은 갑작스럽다. 최근 그는 뮌헨의 주전 멤버로서 입지를 다져왔다. 다요 우파메카노와 요나탄 타와 함께 중앙 수비수 자원으로 꾸준히 경기에 출전했다. 이번 시즌 입지가 나아지면서 현재 뮌헨과 2028년까지인 계약을 그 이후까지 연장하는 방안도 거론되기 시작했다. 아스널의 관심은 변수로 작용한다.

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바이에른 인사이더에 따르면 아스널의 스카우트 책임자인 마우리지오 미켈리가 김민재 영입을 제안한 것으로 알려졌다. 미켈리는 김민재를 발굴한 인물로 평가받는다. 그의 입에서 이야기가 나왔던 것은 이적 확률이 비교적 높다는 의미이기도 하다. 그는 지난 2022년 김민재를 이적료 1900만유로(약 285억원)에 페네르바체(튀르키예)에서 이탈리아 세리에A 나폴리로 영입했다. 김민재는 불과 1년 뒤 이적료 5000만유로(약 750억원)에 뮌헨으로 둥지를 옮겼다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 동료들과 함께 그라운드를 돌며 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

아스널은 내년 겨울 이적시장에서 중앙수비수를 추가로 영입하려 하고 있다고 한다. 뮌헨은 김민재를 핵심 로테이션 자원으로 활용하고 있지만, 만족스러운 이적료 제안이 들어온다면 매각을 고민할 수도 있다. 그의 나이가 적지 않은 만큼 뮌헨이 매각하는 쪽으로 선택할 가능성도 충분하다.

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푸스발트랜스퍼스는 '아직 구체적으로 진전된 사항은 없다'면서도 '하지만 한 가지는 분명하다. 김민재가 떠난다면 뮌헨은 즉시 대체자를 영입해야 한다'고 주장했다. 이어 '현재 뮌헨의 다른 센터백 자원으로는 우파메카노, 타, 이토 히로키가 있다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com