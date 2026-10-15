'아시아 최강' 일본 비상, '인기 미녀 배우와 깜짝 결혼' 日 국대 주장 장기 부상...'근육 파열, 복귀 날짜 미정'

사진=라이브도어

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]아시안컵을 앞두고 일본에 초비상이 걸렸다.

독일 매체 익스프레스는 14일(한국시각) '알렉산더 블레신 보루시아 묀헨글라트바흐 감독에게 그토록 원했던 데뷔전은 그야말로 악몽이 되었다. 묀헨글라트바흐 지휘봉을 잡고 치른 첫 경기는 FC 쾰른과의 더비전에서 당한 1대2 쓰라린 패배로 끝났을 뿐만 아니라, 팀의 핵심 인물 두 명을 갑작스럽게 기용할 수 없는 악재까지 겹쳤다'고 보도했다.

이어 '수비수 이타쿠라 코와 스트라이커 팀 클라인딘스트가 모두 출전하지 못하며 리더로서의 큰 공백을 남겼다. 비록 두 선수 모두 최근 몇 주간 최상의 경기력을 보여주지는 못했지만 말이다. 특히 이타쿠라의 부상은 구단에 큰 고민거리를 안겨주고 있다. 일본 국가대표인 그는 A매치 소집 기간 중 4경기 중 2경기만 소화한 뒤 이미 몸 상태가 좋지 않은 채 복귀했다'고 전했다.

Advertisement

EPA연합뉴스

이타쿠라의 부상은 심각한 상태로 파악되고 있다. 익스프레스는 '구단 의료진은 '왼쪽 둔부 중둔근 근육 파열'이라는 진단을 내렸다. 이는 매우 드문 부위의 부상으로, 이 때문에 정확한 결장 기간을 예측하는 것도 극도로 어려운 상황이다. 블레신 감독은 이와 관련해 '이타쿠라의 경우 복귀까지 시간이 조금 더 걸릴 것으로 보인다'라고 말했다'고 언급했다.

이번 시즌을 앞두고 묀헨글라트바흐로 복귀한 이타쿠라는 일본의 핵심 센터백이다. 2019년 모리야스 하지메 일본 감독의 부름을 받은 후로 2022년부터는 국가대표팀 주전으로 활약하고 있다. 2022년 카타르 월드컵도 주전으로 뛰었다. 지난 2026년 북중미 월드컵에서는 엔도 와타루가 부상으로 명단에서 제외되자 이타쿠라가 일본의 주장을 맡아 대회를 이끌었다.

AP연합뉴스

가와사키 프론탈레 시절부터 재능을 인정받아 2019년 맨체스터 시티(잉글랜드)로 이적한 뒤 임대를 다니며 성장했다. 호로닝언(네덜란드), 샬케04(독일) 등을 거치며 좋은 성장세를 보였고, 묀헨글라트바흐에서 잠재력이 만개했다. 지난 시즌에 아약스로 이적했지만 자리잡지 못해 친정으로 돌아왔다. 하지만 경기력이 예전 같지 않은 상황에서 A매치 도중 큰 부상을 당하고 말았다.

Advertisement

현재 리그 전패로 최하위를 달리고 있는 묀헨글라트바흐도 문제지만 일본 국가대표팀도 비상이다. 이타쿠라는 대체할 자원이 마땅치 않은 선수다. 토미야스 타케히로가 잔부상 문제를 여전히 겪고 있는 중에 일본 수비를 이끌어야 할 선수가 이타쿠라이기 때문. 팀의 베테랑으로서 차지하는 비중도 적지 않다. 이제 아시안컵 개막까지는 3달밖에 남지 않은 상황에서 이타쿠라는 복귀 날짜가 미정이다.

Advertisement

한편 이타쿠라는 이번 시즌을 앞두고 인기 배우 카와구치 하루나와 결혼을 발표해 일본에서 큰 화제가 된 바 있다.