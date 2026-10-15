"여름에 당장 나가라"...'국가대표 은퇴설' 김민재, 韓 프리미어리거 계보 이어가나 "EPL 챔피언 아스널 관심"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 이현석 기자]김민재의 이적 가능성이 다시 고개를 들었다.

바이에른 뮌헨 소식을 전하는 바이에른 앤 저머니 SNS 계정은 15일(한국시각) 바이에른 소식에 정통한 크리스티안 폴크 기자의 보도를 인용해 '아스널의 스카우팅 책임자인 마우리치오 미켈리가 구단에 김민재의 이름을 제안했다'고 보도했다.

바이에른 앤 저머니는 '미켈리는 세리에A 구단에서 일할 당시 나폴리의 김민재 영입을 주도한 인물이다. 바이에른은 2028년까지 계약인 김민재의 미래에 대해 논의할 예정이다. 현식적으로 1월 이적 가능성은 낮다'고 전했다.

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로이터연합뉴스

2023년 여름 바이에른에 합류한 김민재는 그간 여러 문제를 겪었음에도 꾸준히 팀에 남아 활약을 이어갔다. 2025~2026시즌 3옵션으로 밀린 후에는 이적 가능성이 제기됐으나, 김민재는 올 시즌도 경쟁을 피하지 않았다. 결국 확실한 3옵션이 아닌 주전급 자원으로 도약하며 요나단 타, 다욧 우파메카노와 경쟁을 이어가고 있다.

바이에른은 김민재의 미래에 대해 논의를 나눌 것이라 알려졌다. 독일의 스포르트빌트도 '김민재는 다시 주전 경쟁에 뛰어들었다. 현재 구단 수뇌부는 가을에 김민재와 만나 그의 미래를 논의할 계획이다'고 설명했다. 다만 아스널이 관심을 보이며 상황은 장담할 수 없게 됐다.

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아스널은 또 한 번 김민재에게도 좋은 도전이 될 수 있는 구단이다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최정상 구단, 2025~2026시즌에는 리그 우승까지 차지했다. 유럽에서 손꼽는 전술가인 미켈 아르테타 감독과 탄탄한 선수단을 고려하면 매 시즌 리그와 유럽챔피언스리그(UCL) 우승 후보로 꼽히기에 부족함이 없다. 김민재가 EPL 도전에 나선다면 선택할 수 있는 가장 높은 수준의 팀이다.

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문제는 주전 경쟁이다. 아스널은 가브리엘 마갈량이스, 윌리엄 살리바, 에즈리 콘사, 크리스티안 모스케라 등 유럽 전역에서도 최정상급 중앙 센터백 뎁스를 보유했다. 일부 선수의 이탈 없이 김민재가 합류한다면 바이에른에서보다도 어려운 주전 경쟁이 예상된다.

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한편 바이에른 팬들은 엇갈린 반응을 보였다. 해당 소식을 전한 바이에른 앤 저머니 계정에 '여름에 당장 김민재를 매각해야 한다', '좋은 선수이지만, 대체 선수를 찾아야 한다'라는 반응과 '그는 좋은 옵션', '지금은 그를 지켜야 할 때'라며 팔면 안 된다는 입장이 동시에 나왔다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com