[오피셜]엘 클라시코 못뛴다! 머리채 잡아 당긴 비니시우스, 결국 4경기 출전 정지 '중징계'...무리뉴-비니시우스 "경기 전에 발표하는게 맞아?" 부글부글

사진캡처=SNS

AFP 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]비니시우스 주니오르가 결국 중징계를 받았다.

스페인축구협회(RFEF) 징계위원회는 15일(한국시각) 비니시우스의 4경기 출전 정지 징계를 발표했다. 징계위원회는 '공을 다툴 위치에 있지 않은 상태에서 폭력적인 행동을 했다'는 이유로 2경기, 심판진에 대한 '항의'를 이유로 추가 2경기 출전 정지 징계를 내렸다.

사건은 11일 비야레알과의 스페인 프리메라리가 8라운드 경기에서 벌어졌다. 비니시우스는 후반 추가골을 터뜨렸다. 하지만 VAR에 이은 온필드리뷰 결과 노 골이 선언됐다. 앞선 상황에서 상대 선수 네이선 살리바의 머리채를 잡아당긴 것이 포착되면서 득점이 취소되고 퇴장 명령이 내려졌다.

Advertisement

조제 무리뉴 감독은 폭발했다. 그는 경기 후 공식기자회견에 불참하며 노골적으로 불만을 표출했다.

로이터 연합뉴스

스페인 축구기자인 엘리자베스 콘웨이는 영국 'BBC'를 통해 "무리뉴 감독이 부임 이후 처음으로 경기 후 기자회견에 불참했다는 것이 특이한 점이다. 기자들은 하염없이 기다렸지만 문은 끝내 열리지 않았다"며 "대신, 그가 무슨 말을 하든 징계가 우려돼 인터뷰에 응하지 않을 것이라는 소문이 빠르게 퍼졌다. 무리뉴 감독은 경기 내내 심판 판정에 대한 불만을 드러냈다. 그는 옐로 카드를 받았고, 여러 차례 감정이 폭발할 뻔해 스태프들에게 제지당했다"고 설명했다.

Advertisement

그리고 "그 모든 혼란 속에서도 한 가지는 분명했다. 무리뉴 감독의 선수들은 엄청나게 실망스러운 경기력을 보여줬다. 심판 판정을 둘러싼 논란에도 불구하고, 그들은 우승에 진지하게 도전할 만한 실력을 갖춘 팀이라는 인상을 거의 주지 못했다. 만약 당신이 바르셀로나였다면, 지금 목격한 광경에 조금도 위협을 느끼지 않았을 것"이라고 덧붙였다.

Advertisement

하지만 징계는 피할 수 없었다. 스페인 국내 대회에 적용되는 이번 징계로 비니시우스는 19일 세비야와의 리그 9라운드부터 뛸 수 없게 됐다. 라리가 기준으로 4경기째가 다음 달 8일 발렌시아와의 12라운드로, 비니시우스는 이 경기 이후 11월 A매치 휴식기도 지나야 돌아올 것으로 보인다.

로이터 연합뉴스

Advertisement

레알 마드리드는 강한 불만을 드러냈다. 징계 기간 동안 엘 클라시코가 예정돼 있기 때문. 레알 마드리드는 이달 26일 리그 10라운드에서 FC바르셀로나와의 시즌 첫 맞대결을 펼친다.

15일 AS로마를 상대로 후반 38분부터 45분까지 3골을 몰아치며 4대3 대역전승을 거둔 무리뉴 감독은 "스페인 클럽의 선수가 중요한 경기를 앞두고 2시간 전에 4경기 출전 정지 징계를 받았다는 사실을 알게 되는 게 정상이라고 생각하나. 내일 아침에 할 수는 없었나. 버스를 타고 경기장에 거의 도착했을 때 비니시우스가 4경기 출전 정지를 당했다는 사실을 알아야 한다는 건가"라고 반문했다.

Advertisement

그리고 "정말 뻔뻔하다. 스페인 축구를 위해, 순위를 위해, 스페인 축구의 위상을 위해 승점 3점을 따낸 스페인 클럽을 상대로, 경기 두 시간 전에 선수를 죽이려 했다니, 내 생각엔 정상적인 행동이 아닌 것 같다"고 꼬집었다.

비니시우스는 "하루 종일 징계를 발표할 시간이 있었는데, 경기장에 도착하자마자 리그 4경기 출전 정지 소식을 들었다"고 불만을 나타냈다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com.