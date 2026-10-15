'왕따설+파벌설' 손흥민 우승 도전 올스톱 '회장 오피셜 파격 선언' 아시안컵 연기 현실화…안전 문제 "1년 미뤄 2028년 개최 가능"

11일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 기자회견. 손흥민이 통역기를 착용하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.11/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 남아공 마세코가 선제골을 터렸다. 아쉬움에 머리를 감싸쥐는 손흥민의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 강우진 기자]손흥민의 마지막 아시안컵 우승 도전이 허무하게 끝날까. 아시아축구연맹(AFC)이 아시안컵 일정을 연기할 가능성이 나오고 있다.

일본 재팬타임스는 15일(한국시각) '주최 측은 최근 사우디아라비아에 대한 공격이 발생한 이후, 당초 10월에 열릴 예정이었던 테니스 대회 식스 킹스 슬램을 연기했다고 밝혔다'며 'AFC도 아시안컵을 2028년으로 연기하는 방안을 검토할 수 있다는 입장이다'고 보도했다.

최근 예멘 후티 반군이 사우디 리야드 공항에 탄도 미사일을 쏟아부으면서 수백명의 사상자가 발생했다. 중동의 불안한 정세가 내년까지 이어진다면 아시안컵에 출전하게 될 한국 대표팀의 안전도 보장할 수 없는 상황이다. 사우디는 오는 2027년 사상 최초로 아시안컵을 개최할 예정이다. 이는 사우디가 오는 2034년 FIFA(국제축구연맹) 월드컵을 개최하기에 앞서 중요한 시험대가 될 전망이다.

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2일(현지시간) 카타르 알와크라 알자누브 스타디움에서 열린 2023 아시아축구연맹(AFC) 카타르 아시안컵 8강전 대한민국과 호주의 경기. 연장 전반 손흥민이 역전골을 만든 뒤 환호하고 있다. 알와크라(카타르)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2023.02.02/

24개국이 참가하는 이번 대회는 내년 1월 7일 개막할 예정이며, 리야드·제다·알코바르 등 3개 도시의 8개 경기장에서 진행된다. 아직까지 시간은 있기에 사우디의 상황을 지켜봐야 한다. 살만 빈 이브라힘 알 칼리파 AFC 회장은 대회 연기 여부를 결정하는 데 있어 "서두를 이유가 없다"고 밝혔다.

그는 FIFA 평의회가 열리고 있는 스위스 취리히에서 "11월 말까지 기다릴 수 있고, 이 지역의 상황은 더 나아지거나 더 나빠지는 방향으로 매우 빠르게 변할 수 있다"며 "앞으로 어떤 일이 일어나는지 지켜봐야 한다"고 말했다.

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또 그는 "결정을 내려야 한다면 그렇게 하겠지만, 필요하다면 대회를 1년 미뤄 2028년에 개최할 수도 있다"면서도 "다만 현재로서는 상황을 주시하고 있으며, 모든 일정은 계획대로 진행되고 있다"고 밝혔다.

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2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 양팀이 0대0 무승부로 경기를 마쳤다. 손흥민이 팬들에게 인사?f 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

앞서 2023 카타르 아시안컵 역시 개최 일정이 변경된 바 있다. 중국이 코로나19 문제로 개최권을 반납한 뒤, 카타르가 개최국으로 나서면서 대회 일정이 당초 2023년 6월에서 2024년 1월로 연기됐다.

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아직까지 아시안컵 트로피가 없는 손흥민에게는 중요한 대회다. 아시안컵이 후년에 열린다면 손흥민이 그때도 대표팀 주장으로 남아 있을지는 미지수다. 무엇보다 최근 대표팀이 '손흥민 왕따설', '96라인 파벌설' 등으로 시끌시끌한 상황이라 불안감은 커지고 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com