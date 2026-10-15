손흥민이 구했다, 흥부 듀오 다시 터졌다...리그 14호 도움, 메시와 랭킹 1위 등극, LA FC 1-0 리드(후반 진행)

사진=LA FC

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]손흥민이 공격 포인트를 추가했다.

LA FC는 15일(한국시각) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 오스틴 FC와 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 홈 경기를 치르는 중이다. 후반 15분이 지난 현재 LA FC가 1-0으로 앞서고 있다.

경기를 앞두고 선발 명단이 발표됐다. 4-2-3-1 포메이션에서 손흥민은 3의 중앙 자리를 맡았다. 최전방에는 드니 부앙가가 배치됐다. 좌우 날개에는 레오 발타와 아르민도 지프가 선택을 받았다. 중원에서는 마크 델카도와 이고르 제주스가 호흡을 맞춘다. 수비진에는 예브헨 체베르코, 애런 롱, 라이언 포르테우스, 세르지 팔렌시아가 배치됐다. 위고 요리스가 골문을 지킨다.

Advertisement

손흥민이 쓰러졌다. 전반 13분 손흥민이 공을 주고 돌아설 때 수비수에게 발을 밟혔다. 손흥민은 고통을 호소했지만 다시 일어섰다. 손흥민은 포메이션으로는 10번 역할이지만 자유롭게 움직였다. 공격을 풀어줄 선수가 없었기에 손흥민이 '프리롤'을 맡아 공격 연결고리가 됐다.

손흥민 발끝에서 기회가 만들어졌다. 전반 19분 손흥민이 공을 받자 체베르코가 오버래핑에 나섰다. 체베르코는 손흥민에게 공을 넘겨받은 뒤에 중앙으로 연결해줬다. 골키퍼에 막혔지만 손흥민에게 공이 향했다. 손흥민이 발타에게 다시 찬스를 만들어줬다. 슈팅은 수비 맞고 골대를 벗어났다.

Advertisement

골대가 LA FC를 거부했다. 전반 21분 손흥민이 다시 체베르코에게 연결했다. 체베르코가 발타에게 패스를 받은 발타가 과감하게 슈팅을 날렸지만 골대를 강타했다. 이렇게 기점 패스를 넣어주는 장면을 제외하면 손흥민의 존재감이 떨어졌다. 부앙가도 전방에서 고립된 느낌이었다. LA FC의 공격 조직력은 실망스러웠다. 전반 33분 부앙가의 헤더는 골대를 외면했다.

Advertisement

전반 36분 손흥민에게 첫 기회가 왔다. 페널티박스 안에서 부앙가가 시선을 끌어주자 손흥민이 비었다. 팔렌시아가 손흥민에게 정확히 배달했지만 손흥민의 헤더는 크게 벗어났다. 전반 43분 페널티박스 앞에서 시도한 슈팅은 수비에 막혔다.

Advertisement

답답했던 흐름을 손흥민이 뚫었다. 후반 6분 LA FC가 오른쪽에서 공격을 전개했다. 손흥민이 하프 스페이스로 파고들었다. 델가도가 좋은 패스를 찔러줬다. 손흥민에게 수비수 2명이 달려들었지만 어떻게든 경합을 이겨내고 득점 기회를 부앙가에게 양보했다. 부앙가가 마무리하면서 LA FC가 선제골을 터트렸다. 리그 14번째 도움으로 손흥민은 리오넬 메시 등과 함께 도움 공동 1위로 올라섰다.