대반전 '오피셜' 공식발표, 손흥민보다 두 살이나 많은데 이런 일이...EPL 빅클럽 극적 복귀, "미친 활약에 이주의 선수 선정"

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민보다 두 살이나 많지만, 올 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 뛰어난 활약을 보여주는 선수가 있다.

EPL 사무국은 14일(한국시각) '첼시의 조던 헨더슨인 이주의 선수로 선정됐다'고 공식 발표했다. 헨더슨은 맨시티의 엘리엇 앤더슨, 크리스털 팰리스의 월터 베니테스, 에버턴의 키어넌 듀스버리-홀, 입스위치의 다라 오셰이, 코번트리의 바비 토마스, 첼시의 주앙 페드로를 제치고 이주의 선수로 올랐다.

EPL 사무국은 '헨더슨인 6라운드 본머스전에서 2골 1도움을 기록하며 1위를 차지했다. 그는 첼시의 5대1 대승을 이끌었고, 이 활약을 인정받아 경기 최우수 선수로 선정되었다'며 '헨더슨은 EPL 경기에서 3골에 직접 관여한 첼시 선수 중 최고령 선수가 되었으며, 모든 클럽을 통틀어 이 기록을 달성한 선수 중에서도 2022년 4월 크리스티아누 호날두 이후 최고령 선수다. 호날두는 당시 맨체스터 유나이티드 소속으로 노리치 시티와의 경기에서 2골 1도움을 기록했다'고 전했다.

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사진=EPL SNS 캡처

헨더슨은 지난여름 이적시장을 통해 EPL 빅클럽인 첼시에 합류했다. 경력의 대반전이다. 선덜랜드에서 프로에 데뷔한 그는 리버풀에서 꽃을 피웠다. 492경기에 출전한 '전설' 헨더슨은 리버풀 주장으로 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 포함해 유럽챔피언스리그, FA컵, 리그컵 등 8개의 트로피를 들어올렸다.

잉글랜드 대표팀에서도 대단한 경력을 쌓았다. A매치 91경기에 출전했다. 유로 2020 준우승과 2026년 북중미월드컵 3위 달성을 뒷받침했다. 북중미월드컵 당시에는 갑작스러운 손목 부상으로 활약을 크게 선보이지는 못했으나, 정신적인 지주 역할을 했다.

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리버풀에서 커리어를 마감한 후 사우디아라비아, 네덜란드 리그에서 뛴 그는 이제는 빅리그와 멀어지는 듯 보였다. 하지만 그의 기량을 알아본 곳이 있었다. 지난 시즌 브렌트포드 둥지를 틀며 EPL로 돌아왔다. 헨더슨은 준수한 활약을 펼쳤고, 올여름 첼시 이적을 위해 브렌트포드와 상호 합의 하에 계약을 해지했다. 첼시에 합류한 헨더슨은 기대 이상의 활약으로 EPL 빅클럽에서 여전히 경쟁력 있는 자원임을 증명하고 있다.

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한편 사비 알론소 감독은 어린 선수들과 더불어 경험을 불어넣어줄 자원들을 이번 여름 이적시장에서 일부 영입했다. 헨더슨과 대니 웰벡 등이 합류한 첼시는 올 시즌 알론소 감독 체제가 확실히 자리 잡는 모습이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com