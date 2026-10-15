"이강인 차원 다른 재능" 박지성 옳았다...역대 최고의 이강인 등장! 압도적 한국 '1위'+아시아 몸값 3위 등극!

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]박지성의 말이 맞았다는 걸 증명할 수 있는 이강인이다.

한국 전설 박지성은 13일(한국시각) 스페인 매체 마르카와 이강인을 두고 이야기를 나눴다. 박지성은 "다행히도 한국 축구는 최고 수준의 국제 무대에서 경쟁할 수 있는 선수들을 꾸준히 배출해 왔으며, 이강인은 바로 그 중심에 서 있다. 이번 이적은 그가 자신의 경기를 한 차단 더 높은 수준으로 끌어올릴 수 있는 절호의 기회가 될 것으로 믿는다. 단순히 제 후계자에 그치는 것이 아니라, 한국인으로서 그리고 아시아 선수로서 유럽 축구에 자신만의 족적을 남길 수 있을 것이다. 그가 바로 그런 축구선수로 성장하기를 바란다"며 이강인의 아틀레티코 마드리드 이적이 좋은 선택이었다고 분석했다.

박지성은 이강인이 아틀레티코에서 잘할 것이라고 확신했다. "이강인이 스페인에서 성장했고 이미 스페인 프리메라리가 경험이 있었기 때문에 빠르게 적응할 것이라 생각했다. 그의 적응은 제게 전혀 놀라운 일이 아니다. 그가 또 다른 레벨로 도약하기 위한 시작점으로 보고 있다"고 전망했다.

Advertisement

박지성은 이강인이 이강인답게 성장해주길 바랐다. "앙투완 그리즈만처럼 완벽한 선수가 되든, 아니

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 부상으로 후반전에 빠진 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

면 자신만의 스타일로 최고 수준에 도달하든 그것은 앞으로 그가 어떻게 발전해 나가느냐에 달렸다. 그러므로 그가 '제2의 그리즈만'이 되기를 기대하기보다는, 세계 최고 수준의 '이강인' 그 자체가 되기를 바란다. 그의 재능이라면 충분히 거기에 도달할 실질적인 기회가 있다. 저를 포함해 손흥민이 잉글랜드 프리미어리그 득점왕을 차지할 것이라 예상한 사람은 드물었지만, 그는 해냈다. 이강인에게도 그런 성취를 이뤄낼 수 있는 잠재력이 충분히 있다고 믿는다"며 후배의 성공을 믿었다.

최근 축구 통계 매체 트랜스퍼 마크트는 스페인 프리메라리가 선수들의 몸값을 최신화했다. 이강인은 2800만유로(약 424억원)에서 3500만유로(약 531억원)로 몸값이 상승했다. 이강인 커리어 최고 몸값을 갱신했다. 한국 선수 중에서는 제일 높다.

Advertisement

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

몸값이 크게 상승한 이강인은 아시아 최고 레벨로 도약하는데 성공했다. 현재 아시아 1위는 맨체스터 시티에서 뛰고 있는 압두코니르 후사노프다. 후사노프는 5000만유로(약 758억원)로 평가받는다. 2위가 일본 에이스 사노 카이슈로 4000만유로(약 606억원)다. 그 다음이 이강인이다.

Advertisement

이강인이 2000만유로(약 352억원)의 김민재와 함께 아시아 최고 몸값 TOP10 안에 들었다. 이강인이 아틀레티코에서 좋은 모습을 이어간다면 아시아 1위 등극도 불가능한 과제가 아니다.