주전 박탈에 홈팬들 극성 야유까지 날벼락! 韓 ST 오현규와 경쟁하는 리그서 또다시 실패 유력한 '전 뮌헨 스타' 사네

사진=바이에른 & 저머니

epa13301869 Eric Garcia (C-L) of Barcelona and Leroy Sane (2-R) of Galatasaray react after the UEFA Champions League league phase match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, 13 October(C) and 2026. EPA/STRINGER

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[스포츠조선 강우진 기자]바이에른 뮌헨에서 뛰었던 르로이 사네가 튀르키예 쉬페르리그에서 부진하면서 홈 팬들의 야유까지 받고 있다. 사네는 김민재와 함께 뮌헨에서 한솥밥을 먹었던 선수로 유명하다. 그가 뛰고 있는 쉬페르리그 갈라타사라이는 한국 국가대표 공격수 오현규의 소속팀 베식타시와 치열한 우승 경쟁을 펼치는 팀이다.

독일 TZ는 15일(한국시각) '전 바이에른 뮌헨 스타 사네가가 좀처럼 부진에서 벗어나지 못하고 있다'며 '그는 갈라타사라이에서 입지가 나빠졌으며, 이제 자신의 팀을 응원하는 팬들마저 인내심을 잃어가고 있다'고 보도했다.

사네의 사회관계망서비스(SNS)의 가장 최근 게시물에는 현재 약 2만개의 댓글이 달려있다. 응원과 격려의 메시지도 일부 있지만, 비판의 메시지가 상당하다. 사네는 지난해 뮌헨을 떠나면서 새로운 출발을 할 것으로 기대됐다. 처음에는 갈라타사라이에서 빠르게 자리를 잡을 수 있을 것처럼 보였다. 그러나 사네는 점점 더 자주 벤치에 앉고 있다. 그는 지난 14일 열린 UEFA 챔피언스리그 경기에서 갈라타사라이 팬들에게 야유를 받기까지 했다. 갈라타사라이는 바르셀로나에게 1-4로 대패했다. 사네는 후반 12분 교체 투입됐지만, 팀에 활력을 불어넣지 못했다. 구단의 구세주가 될 것이라는 기대를 받은 사네이기에 팬들의 야유는 특히나 거셌다. 튀르키예 축구 선수 출신인 시난 엥긴도 "사네는 부끄러운 줄 알아야 한다"며 맹렬히 비난했다.

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사진=갈라타사라이

반면 오칸 부루크 갈라타사라이 감독은 사네를 감쌌다. 그는 경기 후 인터뷰에서 "사네는 우리가 1-3으로 뒤진 뒤에야 경기에 투입됐다"며 "팀이 무너지기 시작한 구간이었기에 이를 그의 경기력을 평가하는 기준으로 삼아서는 안 된다"고 주장했다.

사네는 자신을 향한 야유에 직접 응답하기도 했다.

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그는 SNS를 통해 "우리는 좋은 시기에도, 어려운 시기에도 함께한다"며 "나는 매일 열심히 노력하며 최고의 경기력을 되찾고 여러분이 기대하는 모습을 보여드리기 위해 최선을 다하고 있다"고 밝혔다.

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그의 부진이 계속되면서 사네가 내년 겨울 이적시장에서 팀을 떠날 것이란 전망도 나온다. 사우디아라비아 프로리그 알 카디시야가 이미 사네에게 관심을 보이고 있으며, 조만간 영입 제안에 나설 것이란 소식이 들려온다. 사네가 갈라타사라이에서 선수 생활을 이어갈 날이 얼마남지 않았을 수도 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com