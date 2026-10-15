역대급 반전 뒤통수! 비르츠 리버풀 버리고, 독일 복귀 카드 '만지작'…뮌헨이 상황 예의 주시 "부담에서 벗어날 기회"

사진=안필드 워치

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[스포츠조선 강우진 기자]어려운 시기를 보내고 있는 리버풀의 플로리안 비르츠가 팀을 떠나는 선택을 할까. 독일로 돌아가 바이에른 뮌헨에 합류하는 것이 하나의 선택지로 거론된다.

영국 팀토크는 15일(한국시각) '뮌헨은 비르츠의 리버풀 내 상황을 면밀히 주시하고 있다'며 '관계자들은 비르츠가 분데스리가 복귀에 열려 있을 것으로 보고 있다'고 보도했다.

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비르츠는 큰 기대를 받으며 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 입성한 이후 어려운 시기를 보내고 있다. 비르츠는 지난해 여름 이적시장에서 독일 분데스리가 레버쿠젠을 떠나 구단 역대 최고 이적료인 1억1600만파운드(약 2070억원)에 리버풀로 이적했다. 이후 알렉산더 이삭과 브래들리 바르콜라가 이 이적료를 넘어서고 팀에 들어왔다. 리버풀은 비르츠가 팀의 핵심 플레이메이커로 활약할 것이란 기대가 있었다. 그러나 새로운 환경에 적응하는 과정은 예상보다 훨씬 어려웠다. 비르츠는 감독 교체 속에서도 꾸준히 출전 기회를 얻었지만, 공격 포인트와 경기 영향력은 만족할만한 수준에 미치지 못하고 있다. 이러한 어려움이 계속되면서 뮌헨 내부에서는 비르츠를 다시 독일로 데려올 가능성을 논의 중이라고 한다. 뮌헨이 본격적인 영입을 시도하더라도 상당한 문제에 직면할 수는 있다. 무엇보다 리버풀은 비르츠 영입에 투입한 거액이 아까워서라도 섣불리 그를 내보내려 하지 않는다.

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리버풀 구단 관계자들은 현재 비르츠의 매각을 둘러싼 논의가 전혀 없다고 강조한 것으로 알려졌다. 막대한 금액을 투자한 만큼 리버풀은 비르츠가 최고 기량을 되찾을 수 있도록 충분한 시간과 기회를 제공하겠다는 입장이다. 구단은 그를 단기간 판단해 실패 사례로 치부하지 않고, 장기적인 팀의 핵심 자원으로 여기고 있다. 뮌헨 입장에서는 비르츠에게 관심을 보이는 것은 충분히 이해할 수 있는 일이다. 구단은 오랜 기간 비르츠를 원해왔으며, 비르츠가 리버풀행을 선택하기 전에도 적극적으로 영입을 추진한 바 있다. 독일로의 복귀는 그에게 익숙한 환경으로 돌아갈 기회를 제공한다. 또한 EPL에서의 집중적인 관심과 압박에서 벗어날 수도 있다.

매체는 '비르츠의 독일행은 과거 그의 장점을 극대화했던 전술 체계에서 활약할 기회다'며 '뮌헨 내부의 논의가 보다 구체적인 움직임으로 발전할지는 앞으로 몇 달 동안 비르츠가 어떤 경기력을 보여 주는지, 그리고 리버풀이 제안을 검토할 의향이 있는지에 달려 있다'고 설명했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com